Volata Champions, dal Milan alla Juve: i punti mancanti per la qualificazione

Il cammino europeo delle sette squadre italiane qualificate questa stagione nelle tre competizioni europee, con Atalanta, Fiorentina e Roma ancora presenti, ha dato la possibilità alla Serie A di allargare a cinque le squadre qualificate per la prossima Champions League tramite il campionato.

Dalla fine del ritorno dei quarti di finale di Europa League, infatti, il campionato italiano è certo di essere fra le prime due federazioni nazionali ad aver collezionato più punti nel ranking di questa stagione europea e garantirsi uno slot extra nella massima competizione per club a livello continentale, visto che dall’anno prossimo cambierà format e passerà a quota 36 partecipanti.

Al momento attuale, quindi, dalla Serie A sarebbero qualificate alla prima fase della Champions League 2024/25 Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma. Ma se per i nerazzurri, che hanno già conquistato matematicamente anche lo Scudetto, la certezza di essere fra le 36 partecipanti della Champions è già arrivata, quanto manca alle altre per strappare la qualificazione alla massima competizione europea per club?

Guardando la classifica di Serie A, la sesta, e prima esclusa, al momento è l’Atalanta che ha collezionato fin qui 54 punti, ma con una partita in meno rispetto alle altre. Al momento – recuperata anche la partita della Roma con l’Udinese – la situazione è questa:

Inter – 86 punti (già qualificata alla Champions League 2024/25) Milan – 69 punti Juventus – 64 punti Bologna – 62 punti Roma – 58 punti Atalanta – 54 punti*

A cinque gare dal termine del campionato (sei per l’Atalanta), ecco che si può calcolare con esattezza quanti punti mancano alle prime cinque della classe per centrare la qualificazione alla prossima Champions League tenendo in conto che gli uomini di Gian Piero Gasperini, che giocheranno il recupero con la Fiorentina molto probabilmente a fine campionato, possono raggiungere un massimo di 72 punti. Ecco allora quanto manca alle squadre coinvolte per centrare la qualificazione alla Champions:

Milan – 2 punti

Juventus – 7 punti

Bologna – 8 punti

Roma – 13 punti (pareggiando con l’Atalanta)

Atalanta – 18 punti

Ovviamente, i punti riportati sopra prendono in considerazione un filotto di vittorie dell’Atalanta nelle sei partite che deve ancora disputare in questa Serie A. Da non dimenticare che per gli orobici e per la Roma, la qualificazione in Champions arriverebbe anche vincendo l’Europa League pur essendo fuori dalle prime cinque di campionato, portando così a sei le rappresentanti italiane nella massima competizione europea.