La Juventus accelera sul fronte commerciale. Il club bianconero e l’agenzia globale di marketing sportivo Two Circles hanno siglato un accordo della durata di cinque anni per collaborare al nuovo programma di partnership commerciali della società controllata da Exor.

Questa partnership strategica è destinata a potenziare significativamente il programma commerciale del club, sfruttando l’esperienza da leader nel settore di Two Circles e l’approccio basato sui dati per favorire la crescita e l’innovazione all’interno della sfera commerciale della Juventus.

La partnership darà vita a un unico team integrato dedicato sia alla cura delle relazioni commerciali esistenti che allo sviluppo di nuove opportunità di partnership innovative, stabilendo nuovi standard nel settore. Con un focus sull’espansione della fan base della Juventus e sulla rete di partnership, la collaborazione introdurrà campagne avvincenti e coinvolgenti progettate per catturare l’interesse di 561 milioni di persone (questa la stima sugli appassionati della Juve a livello globale).

Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership, che certifica le nostre ambizioni a livello internazionale. È cruciale per noi continuare a evolverci e svilupparci per abbracciare le esigenze dei partner e raggiungere nuovi sponsor. La Juventus ha una vasta base di fan digitali e la nostra prossima sfida è diventare pionieri nell’offrire nuove opportunità e sappiamo che Two Circles ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo».

Il campo di applicazione di questa partnership comprende tutte le intese commerciali. «La Juventus è un club con un patrimonio così ricco e una fan base globale brillantemente appassionata e leale. Questa partnership offre un’opportunità unica per sfruttare tutte le nostre capacità per portare avanti il programma commerciale del club», ha dichiarato Leo Thompson, Presidente, Rights Management di Two Circles.

«Siamo entusiasti di lavorare fianco a fianco con la Juventus per sviluppare nuove strategie commerciali innovative che coinvolgano i fan di tutto il mondo e creino partnership significative che supportino la crescita continua del club», ha aggiunto. «Questa partnership è una testimonianza dell’impegno della Juventus verso l’innovazione e l’eccellenza, stabilendo un nuovo standard nelle collaborazioni di marketing sportivo. Con il supporto di Two Circles, non vediamo l’ora di sbloccare nuove opportunità per i suoi sforzi commerciali».