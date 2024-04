Si rafforza il legame FIFA-Arabia: Aramco sponsor del Mondiale 2026

Aramco diventa nuovo sponsor della FIFA, con diritti su molteplici eventi tra cui il Mondiale 2026 e la Coppa del Mondo femminile del 2027. L’accordo si basa su un impegno condiviso per l’innovazione, lo sviluppo e la creazione di iniziative sociali di grande impatto, in linea con la missione della FIFA di rendere il calcio veramente globale. La partnership durerà fino alla fine del 2027.

Aramco, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore energetico e chimico, ha firmato una partnership globale quadriennale con la FIFA. L’azienda diventa il principale partner mondiale esclusivo della FIFA nella categoria energia.

L’accordo, che durerà fino alla fine del 2027, si basa su un impegno condiviso per l’innovazione e lo sviluppo e combinerà la portata globale unica del calcio con la storia di Aramco nel sostenere l’innovazione e l’impegno della comunità. Attraverso la partnership Aramco e FIFA intendono sfruttare il potere del calcio per creare iniziative sociali di impatto in tutto il mondo.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto ad Aramco nella famiglia di partner globali della FIFA. Questa partnership aiuterà la FIFA a organizzare con successo i suoi tornei di punta nei prossimi quattro anni e, come nel caso di tutti i nostri accordi commerciali, ci consentirà di fornire un maggiore supporto alle nostre 211 federazioni affiliate alla FIFA in tutto il mondo. Aramco ha una solida esperienza nel supportare eventi di livello mondiale, ma si concentra anche sullo sviluppo di iniziative sportive di base. Non vediamo l’ora di collaborare con loro su una serie di iniziative nei prossimi anni».

Queste le parole di Amin H. Nasser, Presidente e CEO di Aramco: «Attraverso questa partnership con la FIFA miriamo a contribuire allo sviluppo del calcio e a sfruttare il potere dello sport per avere un impatto in tutto il mondo. Riflette la nostra ambizione di creare comunità vivaci ed estende il nostro sostegno allo sport come piattaforma di crescita. Il nostro rapporto esistente con la squadra di calcio saudita Al-Qadsiah, il nostro sostegno al golf femminile attraverso l’Aramco Team Series e il nostro sostegno alla F1 nelle scuole dimostrano le possibilità di tali partnership di creare percorsi di opportunità, avere un impatto positivo sulla società e promuovere lo sviluppo a livello mondiale. il livello di base».

Aramco intende inoltre collaborare con la FIFA per promuovere l’innovazione, identificando opportunità per impiegare le competenze e le tecnologie dell’azienda nella fornitura di eventi calcistici a livello globale. Ciò include iniziative che mirano a fornire modi nuovi e innovativi per gli appassionati di calcio di interagire con gli eventi FIFA.