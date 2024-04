Malagò: «Complimenti all’Inter? Da presidente Coni li faccio a tutti, dispiace ci si stupisca»

«Scudetto Inter? Quando vinci la seconda stella è da incorniciare. Io ho fatto i complimenti ma li faccio anche per la pallanuoto femminile o l’hockey sul prato maschile, io li faccio a tutti per tutti gli sport. Mi dispiace che qualche soggetto di tifoserie diverse si stupisca che uno faccia i complimenti a chi vince il campionato italiano».

Con queste parole il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto durante “Il Foglio a San Siro”, evento organizzato dal quotidiano presso lo stadio Giuseppe Meazza. «Fa parte del discorso della cultura sportiva ma grandi passi sono stati fatti perché vinciamo molto negli altri sport e quindi ci si interessa non solo del calcio», ha aggiunto il numero uno del Coni.

«Il mondo dello sport, con le sue dovute eccezioni, è molto compatto nel nostro paese. Merito di Malagò e del Coni, non lo so, buon senso? Può essere. Si è sempre lavorato in questa direzione. So che ci sono personalità forti, idee diverse e idee non convergenti ma cerchiamo di evitare contrapposizioni perché è tutto a danno del calcio e non ci saranno né vincitori e né vinti. E’ un mio auspicio», ha concluso Malagò.