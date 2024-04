Bologna, Saputo vuole tenere Motta: rinnovo fino al 2026 con la Champions

Il grande campionato del Bologna, reduce dalla vittoria per 3-1 all’Olimpico contro la Roma, ha acceso i riflettori delle altre società sui giocatori rossoblù, ma in particolare sul lavoro di Thiago Motta. Un’attenzione inevitabile, visto che Zirkzee e compagni si sono issati al quarto posto della classifica di Serie A mostrando anche un gioco molto divertente ed efficace.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con l’avvicinarsi del traguardo che porta in Champions League, visti anche i cinque posti che la Serie A ha a disposizione, l’intenzione della società rossoblù e del suo patron Joey Saputo è quella di provare a resistere agli attacchi dei top club per i propri calciatori, ma anche di trattenere a Bologna Thiago Motta.

L’allenatore italo-brasiliano non ha mai nascosto la sua soddisfazione e felicità in caso di permanenza, ma il suo contratto in scadenza a giugno 2024, a 1,2 milioni di euro netti a stagione, lo rende comunque un’occasione per i club che vogliono ripartire la prossima stagione con una nuova guida tecnica. In prima fila c’è la Juventus, che sembrerebbe aver già trovato un accordo di massima con lo stesso Motta, ma non sono da scartare le ipotesi Milan ed estero. Un prolungamento, anche se non lunghissimo ma fino al 2026, respingerebbe al mittente le lusinghe delle big europee e rilancerebbe il progetto rossoblù intorno alla figura di Thiago Motta.

Proprio per allontanare tutte questi voci, l’amministratore delegato Claudio Fenucci ha ribadito come, appena possibile, ci sarà un incontro fra società, proprietà e Thiago Motta per fondare su di lui il prossimo corso del Bologna, che tutti da quelle parti si augurano possa essere in Champions League. Proprio la vittoria contro la Roma ha avvicinato questo traguardo, ma la matematica certezza di essere fra le migliori 36 formazioni d’Europa non è ancora stata raggiunta.

Infatti, sembra proprio che l’incontro fra le parti possa avvenire solamente a cose fatte, anche per non distrarre tecnico e ambiente da quello che da sogno sta diventando sempre più realtà. Poi i temi da affrontare con Thiago Motta sono diversi e non includono solo adeguamento e prolungamento del contratto in essere. L’ex centrocampista ha sempre fatto sapere che vuole essere ancor più al centro delle scelte societarie in sede di calciomercato, quasi ad affiancare il dt Giovanni Sartori e il ds Marco Di Vaio, senza dimenticare il già citato ad Fenucci.

Certamente un piazzamento Champions garantirebbe allo stesso Thiago Motta la vetrina più prestigiosa d’Europa per mettere in mostra il suo lavoro al Bologna con la prospettiva di togliersi qualche soddisfazione aggiuntiva dopo un traguardo storico e che non sarà semplice replicare a breve giro di posta. Al centro delle discussioni, come detto, ci sarà la sua posizione all’interno del mondo rossoblù con il patron Saputo che proverà ad accontentare l’artefice di questa grandissima stagione, senza dimenticare il potenziamento della rosa che passa, gioco forza, dal mantenimento in squadra di quei giocatori che si sono dimostrati fondamentali per il gioco di Thiago Motta.