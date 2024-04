Coppa Italia, perché il Milan tifa Juventus in vista della finale

Questa sera si giocherà all’Olimpico di Roma la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Lazio e Juventus. I biancocelesti sono chiamati a una super rimonta visto che nella gara di andata a Torino furono i bianconeri a portarsi a casa la vittoria grazie alle reti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Ovviamente i bianconeri di Massimiliano Allegri ce la metteranno tutta per impedire una clamorosa rimonta biancoceleste e per centrare così la qualificazione alla finalissima di Roma del prossimo 15 maggio contro una fra Atalanta e Fiorentina. A sperare in un passaggio all’ultimo atto della coppa nazionale da parte dei bianconeri c’è però un’altra insospettabile: il Milan.

Milan tifa Juventus – La possibilità di vincere un trofeo e gli incassi della Supercoppa

Il motivo? Un approdo della Juve alla finale di Coppa Italia permetterebbe ai rossoneri di avvicinare la qualificazione alla Final Four di Supercoppa italiana tramite il secondo posto in campionato. Infatti, dopo l’edizione 2023, giocata a gennaio 2024, anche la prossima si giocherà con la stessa formula e ancora in Arabia Saudita, nel primo mese del 2025. Quindi a partecipare, oltre all’Inter campione d’Italia, ci saranno la seconda classificata in Serie A e le due finaliste della Coppa Italia.

Se fra una di queste ci fosse la Juventus, ecco che il Milan sarebbe quasi certo di partecipare alla Supercoppa, anche qualora fossero i bianconeri a piazzarsi al secondo posto al termine del campionato. Il regolamento prevede infatti che se una finalista di Coppa Italia si posiziona nei primi due posti in Serie A, a subentrare è la terza classificata. Il Milan può ancora essere superato dalla Juventus (complice anche lo scontro diretto), mentre un sorpasso del Bologna appare decisamente più difficile.

Per i rossoneri, oltre alla possibilità di giocarsi un trofeo, ci sarebbe la possibilità di poter contare su ricavi destinati alla partecipanti di minimo 1,6 milioni di euro. Questa la cifra che spetta alle due squadre perdenti nelle semifinali, che sale a 5 milioni per la finalista sconfitta fino ad arrivare a 8 milioni per la vincitrice.