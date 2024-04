Morte Sala, il Cardiff pronto a chiedere un risarcimento da 120 mln al Nantes

Il processo che vede di fronte Cardiff e Nantes per quanto riguarda l’affare Emiliano Sala, il calciatore argentino deceduto lo scorso 21 gennaio 2019 durante il suo viaggio in aereo verso la città inglese che non riuscirà mai a raggiungere, va avanti.

Come riporta il quotidiano francese L’Equipe, durante il pomeriggio odierno è attesa la presentazione della richiesta danni da parte del Cardiff. Dalle prime indiscrezioni, si tratta di una cifra da capogiro che dovrebbe essere di 120,2 milioni che il club gallese si aspetta dal Nantes come risarcimento.

I due club, in quel mese di gennaio del 2019, si accordarono per il cartellino di Sala per una cifra di 17 milioni di euro. Purtroppo il Cardiff non ha potuto contare sulle prestazioni dell’attaccante argentino, che era pronto a vivere il suo sogno di giocare in Premier League. Massima serie inglese persa proprio quella stagione da parte del Cardiff, che tuttora gioca in Championship.

Per la richiesta di risarcimento di 120,2 milioni è stata fondamentale la collaborazione scelta dal Cardiff con Analytics FC, società specializzata nell’analisi dei dati per quello che concerne il calcio. Chiave in questa consulenza sono state le analisi sui gol attesi da parte di Sala e sui conseguenti punti che avrebbero portato alla causa del Cardiff in Premier League. Tutta questa analisi ha portato alla conclusione che il club gallese si sarebbe potuto salvare se avesse avuto Sala a disposizione.

Probabilità che sarebbe stata del 54,2% qualora Sala avesse giocato il 60% delle partite disputata dal Cardiff in quella stagione 2018/19, ricordando come l’attaccante argentino avrebbe avuto a disposizione metà annata, essendo il suo trasferimento finalizzato nella prima metà di gennaio. I 120,2 milioni richiesti si basano sue due voci principali.

In primis, i danni causati dalla retrocessione dalla Premier League e dal conseguente obbligo di giocare in Championship dal 2019/20 al 2022/23 quantificabili in 52,9 milioni. In parallelo la svalutazione subita dal marchio Cardiff che si aggirerebbe sui 67,3 milioni. A queste cifre si somma la richiesta del club gallese di ulteriori 2 milioni al Nantes per il danno di immagine subito in seguito a questa tragica vicenda.

Dal canto suo il Nantes, che ha omaggiato in più occasioni Sala dopo le sue tre stagioni in Francia, ha sottolineato come il tribunale di Cardiff non abbia giurisdizione nella vicenda, avviando parallelamente un procedimento contro il club gallese sottolineando il danno morale chiedendo un risarcimento.