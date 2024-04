Le spese di Mapei per il Sassuolo: oltre 350 milioni da quando è in Serie A

Qual è il peso di Mapei per il Sassuolo? La proprietà pesa per poco più del 20% dei ricavi e non solo: l’impatto di Mapei sui conti del club neroverde vale oltre 350 milioni di euro nelle ultime dieci stagioni tra versamenti e ricavi per quanto riguarda la sponsorizzazione.

tornando in rosso dopo l’utile fatto registrare nel 2022. Il club neroverde ha infatti registrato un risultato netto negativo per 7 milioni di euro, dopo il segno positivo a +1,4 milioni fatto registrare nel 2022. Nell’esercizio al 31 dicembre 2023, il fatturato della società emiliana è cresciuto leggermente a 140,2 milioni, spinto dalle plusvalenze e dalla sponsorizzazione di Mapei (proprietaria del club), mentre i costi sono stati pari a quota 142,9 milioni di euro. Conti su cui il peso della proprietà è stato fondamentale, oltre al calciomercato.

Nel dettaglio, infatti, i contributi di Mapei a conto economico negli ultimi dieci esercizi sono stati pari a 234,7 milioni di euro, tra la sponsorizzazione di maglia e i ricavi pubblicitari. In particolare, nelle ultime stagioni i ricavi sono stati pari a 23 milioni, di cui 18 milioni per la sponsorizzazione a 5 milioni per i ricavi pubblicitari. Le entrate da Mapei hanno contribuito per il 21,3% sui conti del Sassuolo nelle ultime dieci stagioni, per un totale appunto di 234,7 milioni su fatturato di 1,1 miliardi di euro. Si va dal massimo del 2014 (37,1%) al minimo dell’ultima annata (16,4%), legati anche alla crescita dei ricavi da diritti tv e degli incassi da plusvalenze.

Ricavi a cui si aggiungono anche gli altri versamenti: da Mapei sono infatti arrivati 116,4 milioni tra finanziamenti, aumenti di capitale e versamenti in conto capitale, con un massimo di 40 milioni nel corso del 2019, oltre all’accordo di cash-pooling con la controllante. Gli investimenti di Mapei per il Sassuolo nelle ultime dieci stagioni ammontano così complessivamente a 351,1 milioni di euro, annate in cui il club neroverde ha registrato una perdita aggregata di 20,8 milioni.