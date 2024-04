L’Inter è Campione d’Italia. Grazie alla vittoria nel derby contro il Milan, la sesta stracittadina consecutiva, i nerazzurri conquistano il 20° scudetto della storia del club con gli uomini di Simone Inzaghi capaci di creare un solco profondo fra sé e le avversarie.

Un successo che porta la firma di Simone Inzaghi che, dopo la finale di Champions League, riesce a conquistare il suo primo scudetto da allenatore dopo aver vinto diverse coppe nazionali sia alla Lazio che con l’Inter. Non può mancare una citazione per Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, che grazie al suo lavoro certosino ha consentito di avere sempre una squadra competitiva affrontando anche le questioni economiche imposte dalla proprietà di Suning. Per lui si tratta del 10° scudetto da dirigente sommando i suoi alla Juventus con quelli a Milano sponda nerazzurra.

Poi non vanno dimenticati i giocatori, dall’impatto fondamentale di Sommer e Thuram, alla conferma della linea difensiva guidata da Francesco Acerbi, al centrocampo di Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan e al capocannoniere, non solo della squadra, ma anche dell’intera Serie A, nonché capitano, Lautaro Martinez.

Gli Scudetti vinti dall’Inter

1909-1910; 1919-1920; 1929-1930; 1937-1938; 1939-1940; 1952-1953; 1953-1954; 1962-1963; 1964-1965; 1965-1966 1970-1971; 1979-1980; 1988-1989; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2020-2021; 2023-2024.

Gli altri trofei nel palmarès