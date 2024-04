Alcione in Serie C: Milano avrà tre squadre professionistiche per la prima volta

La vittoria sul Borgosesia ha regalato all’Alcione la promozione in Serie C, grazia alla vittoria del girone A di Serie D, che l’ha visto grandissimo protagonista sin dalle primissime giornate. Un evento storico per la squadra Orange che sale fra i professionisti per la prima volta nella propria storia consegnando alla città di Milano la terza formazione professionista, oltre a Inter e Milan.

Una storia lunga 72 anni quella dell’Alcione che porta alla sua fondazione nel 1952 e alla sua sede fra Forze Armate e quel San Siro, che vede protagoniste da anni Inter e Milan, che sembrano ormai pronte a lasciarlo per trovare una nuova casa anche fuori dal capoluogo lombardo. Cosa che non vuole assolutamente fare l’Alcione, che non vede l’ora di giocare a Milano per la sua prima stagione in Serie C.

Ovviamente non potrà avvenire sul proprio campo sintetico, visto che fra i professionisti servono diversi criteri per la struttura che sarà scelta per ospitare le partite casalinghe di una squadra iscritta alla terza divisione del calcio italiano. Per questo, negli scorsi mesi si era parlato anche del Meazza per l’Alcione, ma solo in caso di addio definitivo di Inter e Milan o di una di queste due, ma la questione è ben più urgente.

Per questo motivo, l’Alcione punta a giocare all’Arena civica, già ristrutturata in un rapporto di collaborazione con l’Inter, con cui sono stati avviati i lavori necessari, poi culminati con l’esordio della squadra nerazzurra femminile. Ma per la Serie C serviranno ulteriori lavori per ottenere l’autorizzazione all’uso dello storico impianto milanese, già casa in passato dei due più celebri club cittadini.

Passati i festeggiamenti, l’Alcione dovrà quindi mettersi al lavoro per avere una casa ben definita, e che rispetti tutti i criteri, così da presentare la sua domanda di iscrizione al campionato di Serie C con tutti i requisiti ben definiti. Ma il traguardo degli Orange, che nel passato sono stati guidati da figure di spicco del calcio italiano come Ernesto Pellegrini, ex patron anche dell’Inter, e Carlo Tognoli, poi eletto sindaco di Milano, rimane e fornisce alla città di Milan la terza squadra professionistica della città.

Dopo l’impresa sul campo, ora la palla passa a Marcello Montini e Giulio Gallazzi, il duo che guida l’Alcione da diversi anni. Gallazzi arriva dal mondo del football americano, era capitano della Nazionale, e ora è a capo della holding Gm sport ventures e azionista di Banca del Fucino. Inoltre, Gallazzi fu anche protagonista di un tentativo di scalata al Genoa nel 2017. Qualche mese fa disse: «Per noi la seconda stella è la promozione», annunciando di non volersi fermare alla C, ma di voler sognare in grande verso la Serie B, magari da giocare al Meazza.