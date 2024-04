Inter, dal bus scoperto a un nuovo inno: pronta una festa Scudetto in tre atti

L’Inter ha già messo in moto la macchina organizzativa della seconda stella: ieri è andata in scena una riunione preliminare in Comune, oggi è in agenda il vertice tra l’Inter e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. I dettagli vanno ancora definiti, ma molti aspetti sono chiari.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono previsti un super concerto a San Siro il 19 maggio e il lancio di un nuovo inno. Sarà una festa in tre atti, la cui tempistica dipenderà evidentemente dal momento in cui lo Scudetto diventerà aritmetico. Se il titolo dovesse arrivare lunedì 22, la squadra festeggerebbe pubblicamente il giorno dopo: previsto un bus scoperto, con partenza da San Siro e arrivo al Duomo, il cui percorso nel dettaglio deve essere ancora definito.

Inter programma festa Scudetto – Dal bus scoperto alla cena

Dopo l’arrivo in piazza, la squadra saluterà i suoi tifosi dalla Terrazza 21: previsto anche un Dj set. Se invece la conquista dello Scudetto dovesse slittare alla gara interna con il Torino, la parata in bus avverrebbe la sera stessa del match, per il quale l’Inter è pronta a chiedere che venga giocato non in orario notturno.

Il secondo momento dei festeggiamenti avverrà più avanti, il 19 maggio (data da confermare una volta stilati anticipi e posticipi). È il giorno dell’ultima gara in casa dell’Inter, e per celebrare la consegna ufficiale della coppa del campionato, il club sta organizzando un maxi concerto. Non un solo cantante sarà chiamato a salire sul palco, sarà un vero e proprio festival nerazzurro: presente Ligabue, molto probabili pure le esibizioni di Max Pezzali, Andrea Bocelli e Tananai.

Infine, il terzo atto. A concerto del Meazza terminato, tutta la società Inter continuerà a stappare champagne in un evento più istituzionale: la sede identificata è quella del Castello Sforzesco, alla cena sarà presente tutto il mondo sportivo (e non) che conta.

Inter programma festa Scudetto – Si lavora a un nuovo inno

Infine, l’indiscrezione. Proprio come per lo scudetto 2021, sarebbe in lavorazione una canzone celebrativa, un nuovo inno nerazzurro. Tre anni fa fu la volta di “I m Inter”, stavolta nome e autore sono ancora top secret.