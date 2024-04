Champions, spettatori in calo senza italiane: dopo i quarti ascolti -10% nel 23/24

Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain sono le prime due semifinalista di Champions League per la stagione 2023/24, grazie alla vittoria nella gara di ritorno dei quarti di finale rispettivamente contro Atletico Madrid e Barcellona. Un successo che, inoltre, ha ribaltato l’esito delle sfide dell’andata.

Barcellona-PSG è stata la gara scelta da Mediaset, che detiene l’esclusiva per la trasmissione in chiaro della migliore gara di Champions del martedì (diritto che non è stato rinnovato per il triennio 2024-2027). La sfida del Montjuic è stata seguita da 4.364.000 spettatori pari al 20.7% di share, permettendo a Canale 5 di vincere la gara degli ascolti di martedì 16 aprile.

Ascolti tv Champions in chiaro stagione per stagione – Le ultime 10 annate in tv

Ma se confrontiamo i dati fin qui raccolti in stagione da Mediaset con le partite della massima competizione europea per club rispetto alla scorsa stagione, si può notare un netto calo negli ascolti. Infatti, confrontando il 2023/24 con l’annata precedente la media spettatori è calata del 10%. Stessa percentuale anche per il dato dello share.

Da sottolineare come rispetto alla stagione scorsa, le formazioni italiane non sono andate oltre gli ottavi di finale (Inter, Lazio e Napoli), mentre il Milan è stato estromesso alla fase a gironi. Mentre nel 2022/23 furono ben tre le squadre italiane ad approdare ai quarti di finale (Inter, Milan e Napoli). Infatti la scorsa stagione registrò un dato in miglioramento del 5% nella media spettatori per le sfide in chiaro dai gironi ai quarti e un +18,9% per quanto riguarda lo share rispetto all’annata precedente.

La Champions League 2023/24, al momento, ha registrato una media spettatori di poco superiore ai 4 milioni con uno share del 19,6%. Il primo è il dato peggiore dal 2015/16 quando la media spettatori delle gare in chiaro dalla fase a gironi ai quarti di finale non riuscì a superare i 4 milioni. Invece, per quanto riguarda lo share, questa annata ha fatto segnare risultati migliori rispetto a quattro delle ultime 10 stagioni.