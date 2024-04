777 Partners, il fondo statunitense proprietario fra gli altri club del Genoa e pronto a mettere le mani sull’Everton, è riuscito a ottenere, all’ultimo secondo utile, una proroga da MSP Capital per il rimborso di un prestito da 187,3 milioni di euro.

Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, il fondo di Steven Pasko e Josh Wander ha ora qualche settimana per riuscire a trovare le risorse per coprire il debito con MSP e i due imprenditori Andy Bell e George Downing. Inoltre, il rimborso di questo finanziamento è una delle condizioni poste dall’organo indipendente della Premier League per avere il via libera definitivo per l’acquisizione dell’Everton.

Inoltre, MSP, Bell e Downing sono direttamente coinvolti nei finanziamenti ottenuti dall’Everton per lo stadio futuro dei Tofees a Bramley-Moore Dock, per cui hanno ottenuto un’opzione su più della metà delle azioni in possesso dell’attuale proprietario del club, Farhad Moshiri che detiene il 94% della società inglese. Esattamente quel 94% che 777 Partners vuole acquistare dopo aver trovato l’accordo con Moshiri per una cifra che oscilla fra i 700 e gli 800 milioni di euro.

Ma, in caso MSP, Bell e Downing non venissero rimborsati dei 187 milioni prestati, ecco che questi potrebbero far scattare la propria opzione sulle quote di Moshiri e diventare loro i nuovi proprietari dell’Everton. Cosa che poteva accadere lunedì, termine ultimo per il rimborso del prestito da parte di 777, ma che non è avvenuta dopo la decisione di concedere una proroga al fondo statunitense.

I conti di 777 e dell’Everton sono sotto un’attenta analisi dell’organo indipendente del governo inglese e della Premier League, che hanno il compito di verificare la solidità dei gruppi che vogliono investire nei club del calcio inglese. Il rimborso del prestito garantito da MSP non è l’unica condizione posta per il via libera definitivo, visto che la situazione debitoria dell’Everton è tutt’altro che rosea e vede la società di Liverpool esposta per più di mezzo miliardo, fra cui un soggetto finanziario molto “opaco” che porta a Michael Tabor e che ha incassato ben 35 milioni di euro di soli interessi, di cui 28 milioni nell’ultima stagione. E questo è un altro campanello di allarme per la Premier League.