Sky lancia i nuovi prezzi per i pacchetti Sport e Calcio: tutte le novità

Sky si prepara a lanciare un nuovo listino prezzi per i pacchetti Sport e Calcio a partire dal prossimo 1° giugno 2024. La pay-tv di Comcast – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – ha deciso di varare un aumento delle tariffe, con il pacchetto Sport che aumenterà di 6,90 euro al mese e quello Calcio che crescerà di 3 euro al mese per i listini Smart e Open.

L’aumento per il vecchio listino sarà invece pari a 7,99 euro al mese per il pacchetto Sport e pari a 3,99 euro al mese per il pacchetto Calcio. La scelta dell’emittente arriva dopo sette anni senza variazioni dei prezzi. L’unica rimodulazione era stata fatta al ribasso nel 2021, con la riduzione di 10 euro del costo del pacchetto Calcio a seguito del nuovo accordo per i diritti tv della Serie A, con DAZN come player principale.

La decisione si inserisce nel contesto di un generale aumento dei prezzi e si aggancia al valore dei contenuti sportivi che hanno arricchito questi due pacchetti nel corso del tempo. Sky è infatti solamente l’ultima di una lunga serie di piattaforme che ha già varato aumenti o lanciato nuovi piani di abbonamenti a prezzi maggiorati o con l’inserimento di spot pubblicitari (da Netflix ad Amazon, passando per Disney+).

La pay-tv punta molto sullo sport, e lo dimostrano anche gli investimenti effettuati sui diritti televisivi delle più svariate discipline, spesso acquisiti in esclusiva, caratteristica che richiede inevitabilmente uno sforzo maggiore a livello economico. Partendo dal calcio, dalla stagione 2024/25 le coppe europee saranno un’esclusiva Sky (fatta eccezione per la migliore partita di Champions League del mercoledì sera, nelle mani di Amazon).

Grazie ai nuovi formati si disputerà un maggior numero di partite e top match: su Sky saranno trasmessi 185 incontri della nuova UEFA Champions League, insieme a tutte le partite di Europa League e Conference League, anche loro con il nuovo format a 36 squadre. Anche la Serie A resterà centrale nella proposta dell’emittente, con 114 partite a stagione in co-esclusiva con DAZN, dal prossimo campionato e fino al 2029.

Anche l’offerta del massimo campionato italiano sarà più ricca di big match grazie al nuovo accordo sui diritti tv, con la trasmissione di almeno 30 delle migliori 76 partite di Serie A. Rinnovati inoltre i diritti tv della Premier League, mentre si proseguirà sicuramente fino al 2025 con la Bundesliga e – in estate – spazio alle Nazionali con tutte le 51 partite di EURO 2024, di cui 20 in esclusiva. In Germania l’Italia proverà a difendere il titolo di Campione d’Europa, conquistato a Wembley nel 2021. Inoltre, da quest’anno e fino al 2028, sono in esclusiva su Sky i tornei del circuito ATP e WTA di tennis, in un momento straordinario di questo sport in Italia grazie anche alle imprese di Jannik Sinner, oltre ovviamente al grande torneo estivo di Wimbledon (solo su Sky fino al 2026).

Sempre in estate andranno in scena anche i Giochi Olimpici Parigi 2024 con tanti canali dedicati, grazie al recente accordo con Eurosport. A Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno infatti otto nuovi canali interamente dedicati all’evento – di cui uno in 4K – su cui poter seguire molte altre discipline sportive. In totale, saranno più di 1.000 le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky e molti contenuti saranno anche on demand. L’accordo prevede, inoltre, un canale Eurosport 4K che si accenderà il 26 maggio per il Roland-Garros e resterà attivo per le due settimane del torneo.

Tutto questo si aggiunge a Formula 1 e MotoGP, oltre a basket, rugby, golf e tante altre discipline. Per compensare l’aumento dei prezzi – che potrebbe riguardare anche NOW, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali in tal senso – Sky ha pensato di offrire ai propri clienti alcuni omaggi tra cui scegliere, da sei mesi di gratis di Sky Mobile, passando per sconti su Sky Glass e Sky WiFi, o ancora contenuti come Netflix e i film su Primafila.

Per i clienti che saranno toccati dall’aumento del prezzo, sarà comunque possibile disdire senza costi aggiuntivi i pacchetti Sport e Calcio fino al 30 giugno 2024.