Il Milan lancia la “Front Row Experience”: posti a bordocampo per le gare a San Siro

Nella Milano capitale internazionale della moda, del design e dell’innovazione, che da sempre definisce gli standard di stile nel mondo, il Milan presenta una nuova esclusiva stadium experience che sovverte la prospettiva con cui vivere le emozioni del calcio: “Club 1899 Front Row Experience”.

Una prima volta per un top club europeo, che concretizza il costante impegno del Milan nel creare nuove e indimenticabili esperienze: immerse nelle aree esclusive dello stadio ridisegnate dal club rossonero – tra atmosfere glamour e ambientazioni raffinate con servizi di alta gamma, come una conciergerie privata – la “Front Row Experience” permetterà agli ospiti di vivere l’adrenalina e le emozioni della partita da una prospettiva senza eguali, la più vicina di sempre al campo di gioco di San Siro.

«Accoglienza personalizzata, ospitalità esclusiva in ambienti riservati, per attendere il calcio d’inizio con gusto e fascino, e sentirsi poi circondati sensorialmente dalle suggestioni del match, a partire dal warm-up che sarà possibile vivere per la prima volta in campo. Dal rumore dei tacchetti all’ingresso in campo dei giocatori, il profumo di erba, la concentrazione e i rituali dei protagonisti prima del fischio di inizio, fino ad arrivare ai tackle, i dribbling, gli sguardi e le giocate dei campioni, così come la tensione, la gioia degli atleti e le strategie degli allenatori. La nuova Front Row Experience pone realmente gli ospiti al centro della partita, trasformandoli in coccolati protagonisti, comodamente seduti su una “golden bench”», si legge in una nota.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, ha commentato: «Club 1899 Front Row Experience rappresenta la sublimazione della passione. Con chi vive con stile e cerca costantemente l’emozione – che è sempre protagonista e non spettatore -, vogliamo condividere una nuova esclusiva esperienza, che combina intrattenimento, cultura lifestyle, lusso e innovazione. Attraverso la Front Row Experience il nostro Club, ambasciatore di Milano e dell’Italia nel mondo, si conferma come la destinazione imperdibile per gli amanti del calcio e di uno stile di vita in “prima fila” – ha aggiunto Oettle. Un’esperienza unica che testimonia lo spirito innovativo del Milan e il ruolo di icona globale, capace di ispirare, emozionare e coinvolgere milioni di appassionati in tutto il mondo, ogni giorno».