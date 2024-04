Europa League, big match a bilancio: il confronto tra Milan e Roma

Milan e Roma si preparano a scendere in campo a San Siro per i quarti di finale di andata di Europa League. Le due formazioni sono state sorteggiate l’una contro l’altra in un derby tutto italiano, che garantirà dunque la presenza di un club di Serie A nelle semifinali. I rossoneri arrivano all’appuntamento dopo avere eliminato Rennes e Slavia Praga, mentre i giallorossi hanno avuto la meglio su Feyenoord e Brighton.

Uno scontro che potrà lanciare una delle due squadre verso la possibile conquista del trofeo e che passa anche dai conti, con le due società che nei mesi scorsi hanno presentato e approvato ufficialmente i rispettivi bilanci chiusi al 30 giugno 2023. Si può quindi analizzare i conti di due tra le grandi protagoniste di questa fase finale di Europa League, tra fatturato, costi e risultato netto, per quella che resta una immagine dei conti delle tre società allo scorso 30 giugno. Partiamo dai ricavi.

Milan Roma confronto bilanci – I ricavi

In termini di fatturato, nel corso della stagione 2022/23 il Milan ha fatto registrare ricavi maggiori, con 404,53 milioni di euro contro i 277,06 milioni della Roma.

Nel dettaglio voce per voce, il Milan si trova sempre davanti, fatta eccezione per quanto riguarda i ricavi da gestione dei calciatori che vede i giallorossi aver guadagnato 56,11 milioni rispetto ai 6,59 milioni dei rossoneri. A pesare su questo dato sono state prevalentemente le cessioni di Zaniolo al Galatasaray e di Kluivert al Bournemouth.

Nelle altre voci il distacco del Milan è notevole, sia se si parla di ricavi gare, con i rossoneri che hanno attirato moltissimo pubblico a San Siro con una media spettatori di altissimo livello che è valsa 72,83 milioni (rispetto ai 49,24 milioni della Roma, dato comunque di tutto rispetto), un trend che per la società milanese si sta confermando anche in questa stagione.

Rossoneri che sono avanti rispetto ai capitolini anche per quanto riguarda i ricavi commerciali e quelli da diritti audiovisivi. I ricavi operativi, senza contare la voce relativa alla gestione dei calciatori, sono stati così pari a 397,94 milioni per il Milan rispetto ai 220,95 milioni dei giallorossi.

Milan Roma confronto bilanci – I costi

I numeri maggiori dei rossoneri si vedono anche sul fronte dei costi, seppur in maniera più limitata, perché il divario considerando i costi del personale e gli ammortamenti è praticamente inesistente, ma si evidenzia alla voce “altri costi operativi”.

Il Milan nel bilancio chiuso al 30 giugno 2023 ha registrato costi totali per 389,6 milioni, mentre i giallorossi si fermano a 348,78 milioni. Un divario giustificato – come detto in precedenza – prevalentemente dagli altri costi operativi. Sul fronte degli ammortamenti il Milan è indietro, con 50,79 milioni contro i 55,65 milioni della Roma, mentre a livello di costo del personale siamo praticamente a pari, con 174 milioni per i rossoneri e 173,08 milioni per i giallorossi.

Milan Roma confronto bilanci – Il Risultato netto

Conti quindi decisamente diversi, con un bilancio in utile per circa 6 milioni per il Milan e con un rosso pesante – seppur in netto miglioramento – da 102,75 milioni per la Roma, che a fronte di ricavi inferiori (e spinti in parte dalle plusvalenze) ha fatto registrare costi simili.