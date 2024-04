Champions, per Real-City più ascolti di quattro match delle italiane in chiaro

Emozioni, gol e spettacolo nei quarti di finale di andata della UEFA Champions League. La sfida tra Real Madrid e Manchester City ha offerto il meglio del calcio europeo, con un pirotecnico 3-3 che lascia tutti i discorsi per la qualificazione ancora apertissimi in vista del ritorno, programmato per la prossima settimana a Manchester.

L’incontro è stato scelto da Mediaset come sfida da trasmettere in esclusiva in chiaro nella serata di ieri. In onda su Canale 5, il big match di Champions League ha conquistato 4.210.000 spettatori con uno share del 19,7%. Un risultato che ha consentito alla massima competizione europea per club di vincere la serata rispetto agli altri programmi.

Real Madrid Manchester City ascolti tv – Il confronto con le altre partite di Champions trasmesse in chiaro

Si tratta di un ottimo risultato anche se si confrontano i dati della partita del Bernabeu con le partite trasmesse da Mediaset in questa stagione di Champions League. Infatti, Real Madrid-Manchester City, sfida che ha messo di fronte le due squadre più importanti a livello internazionale in questo momento, si piazza davanti a cinque sfide trasmesse in chiaro, e quattro di queste vedevano una formazione italiana coinvolta. Infatti, le cinque partite in questione non sono riuscite a superare la soglia dei 4 milioni di spettatori.

Stesso dicasi se si considera solamente il dato relativo allo share. Real Madrid-Manchester City, come detto, ha vinto la gara degli ascolti tv di martedì 9 aprile grazie al 19,7%. Piazzandosi dietro a cinque partite trasmesse quest’anno in chiaro che hanno visto protagoniste Milan e Inter per due volte, e una volta il Napoli in casa del Barcellona. Per tutte le altre si è registrato uno share inferiore.

Queste due tabelle dimostrano, infine, l’ottimo risultato raggiunto da Mediaset con la seconda partita che non ha visto nessuna italiana in campo, riscattando Lipsia-Real Madrid che, con meno di 3 milioni di spettatori e uno share del 12,4%, rimane la partita meno seguita di Champions League in chiaro della stagione. Ovviamente il blasone della gara andata in scena al Bernabeu è di tutt’altro spessore, basti considerare che è stata definita “una finale anticipata” da molti addetti ai lavori.