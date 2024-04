Gandini, LBA: «Porto nel basket la mia esperienza con i diritti tv del calcio»

Umberto Gandini, presidente della LBA dal 2020, ha rilasciato una lunga intervista a Sport e Finanza, toccando i temi più svariati, dal basket al calcio, passando per quello che lo sport può fare per il Sistema Paese e quello che, per converso, il Paese deve fare per lo sport.

Legando il mondo della pallacanestro a quello del pallone, Gandini ha spiegato cosa si è portato dietro dagli anni di esperienza nel calcio: «Sicuramente da un lato quei 25-28 anni nel calcio e più in generale una carriera nello sport ha dato il suo. Soprattutto per quanto riguarda l’esperienza in materia di diritti televisivi, quando più di vent’anni fa, mi occupavo di sviluppare insieme alle reti commerciali europee quello che poi è diventata una delle fonti di ricavo più importanti per lo sport».

«Esperienze, contatti, relazioni e conoscenza materia mi hanno agevolato. Dall’altra parte quello su cui abbiamo dovuto lavorare, giocoforza obbligatorio anche con dovuto alla pandemia, è stato tutto il digitale, i social e l’implementazione tecnologica che non faceva parte del mio bagaglio ma era un qualcosa che si stava sviluppando e diventava sempre più vitale per aumentare i numeri del basket ben oltre la portata di palazzetti e tv», ha aggiunto.