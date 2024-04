Atletico Madrid Borussia Dortmund in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Atletico Madrid Borussia Dortmund in streaming gratis. Il match è in programma mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 21.00.

Al Civitas Metropolitano di Madrid, va in scena la gara di andata dei quarti di finale fra i padroni di casa dei colchoneros, che hanno avuto la meglio dell’Inter agli ottavi ma solo dopo i calcio di rigore, e dall’altra parte i tedeschi che hanno superato nello scorso turno le resistenze del PSV. Entrambe le squadre sono alla caccia di un posto per qualificarsi alla prossima Champions League con il Dortmund che è scivolato al quinto posto dietro al Lipsia, mentre l’Atletico è attualmente quarto in Liga, ma si trova solamente con due punti di vantaggio dalla quinta in classifica che è l’Athletic Bilbao, fresco vincitore della Coppa del Re dopo 40 anni. Questa sarebbe la possibilità di approdare alle semifinali con la vincitrice dello scontro Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, che si giocherà in contemporanea sia per la gara di andata che per quella di ritorno.

Atletico Madrid Borussia Dortmund in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La partita Atletico Madrid-Borussia Dortmund – in programma alle ore 21.00 di mercoledì 10 aprile 2024 – andrà in onda in diretta su Sky Sport e sarà visibile in streaming sulla piattaforma, gratuita per gli abbonati, Sky Go e sul servizio OTT di NOW. Gara disponibile anche su Mediaset Infinity.

Atletico Madrid Borussia Dortmund in streaming gratis? Le formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: