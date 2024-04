Stellantis, il CEO Carlos Tavares: «John Elkann dà stabilità all’azienda»

«Io sono l’amministratore delegato di Stellantis e posso rispondere a qualunque domanda che riguardi Stellantis. Il resto riguarda la sua vita privata e non commento sulla sua vita privata. Posso dire che sta facendo molto per la stabilità del gruppo».

Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, rispondendo alle domande dei giornalisti all’inaugurazione dell’eDCT Assembly Plant, nell’ambito del progetto “Mirafiori Automotive Park 2030” e a chi chiedeva se le vicende giudiziarie che riguardano il presidente del gruppo, John Elkann, possano incidere sull’azienda e sulla sua reputazione.

«La cosa chiara è che la reputazione di Stellantis è eccellente, paghiamo le tasse in tutti i Paesi dove operiamo, non abbiamo contestazioni aperte in questo senso in nessuna parte nel mondo. La governance di Stellantis funziona molto bene, con il management che fa il suo lavoro sotto la guida del presidente Elkann», ha aggiunto Tavares.

L’amministratore delegato del colosso automobilistico ha aggiunto che «la governance sta andando bene e sta portando stabilità. Il management prende tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento del gruppo e devo ringraziare il presidente per la sua leadership e per come sta gestendo il Board, portando stabilità».