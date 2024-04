Gli sport più seguiti in Italia: domina il calcio, ma sale il tennis

Il calcio è una priorità agli occhi degli italiani. Lo dimostra un recente sondaggio condotto da Demos e riportato da La Repubblica, che vede il pallone al primo posto tra gli sport più seguiti nel Paese. Un risultato che non sorprende, ma che certifica ancora la volta la predominanza di un movimento che fa discutere, ma che mantiene i suoi fedelissimi.

D’altra parte, le bandiere delle squadre sportive, non solo di calcio, continuano ad alimentare passioni, appartenenze. E divisioni. Come sottolinea lo stesso sondaggio. Che conferma quindi la priorità legata al calcio, ma fa anche emergere altri riferimenti, che rispecchiano la visibilità ottenuta da alcune squadre e alcuni atleti.

Si va dall’ambito internazionale alla Formula 1, passando per il motociclismo, l’atletica, la pallavolo, il nuoto. Ma soprattutto il tennis, che rispetto al 2016, nel sondaggio di Demos, ha quasi raddoppiato la quota degli appassionati e degli “spettatori” attenti. Il tennis ha suscitato un’attenzione crescente in seguito alla vittoria della nazionale italiana in Coppa Davis, ma anche dei risultati ottenuti da tennisti come Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi. Ed è stata trainata, soprattutto, dai successi di Jannik Sinner.

Il principale sport che genera tifo, una passione tanto intensa da risultare quasi “morbosa”, si conferma il calcio. Che continua a contaminare oltre metà (per la precisione: il 53%) degli italiani intervistati da Demos. Come detto, il secondo posto è conquistato dal tennis, che scavalca i rivali con un 39% di appassionati. Il podio si chiude poi con la Formula 1, con la maggior parte del 38% dei tifosi in attesa di un ritorno al successo della Ferrari.

Gli sport più seguiti in Italia – La classifica

Di seguito, la classifica degli sport più seguiti, con (in percentuale) i tifosi intervistati che si sono detti appassionati di un determinato sport: