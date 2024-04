Non soltanto la questione Mancini e lo “sfottò” durante l’esultanza per il successo conquistato ai danni della Lazio, con possibile multa o squalifica. Dal derby della Capitale – scrive La Gazzetta dello Sport – è purtroppo emersa un’altra delicata questione, un altro caso di razzismo.

Nel weekend in cui la FIGC ha deciso di aumentare i controlli degli ispettori federali nel segno della tolleranza zero alla discriminazione, si sono sentiti ancora una volta cori discriminatori dalla curva Nord della Lazio. Gli ispettori li avrebbero registrati in almeno tre occasioni, verso Lukaku e Abraham.

Sarà il Giudice sportivo ora a provvedere alla possibile sanzione che, considerando la diffida del settore biancoceleste, potrebbe portare a una chiusura. I tifosi della Lazio erano già stati accusati di recente dalla Juventus di insulti discriminatori verso McKennie nell’ultima gara di Coppa Italia.

Per quell’episodio, la Procura non ha trovato immagini o audio decisivi, ma i bianconeri starebbero cercando materiale, e avevano già sottolineato e condannato l’accaduto attraverso una nota. Quanto successo nel derby invece è stato sentito chiaramente.