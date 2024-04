Serie B, colloqui in corso per i diritti tv 2024-2027: si va verso Sky-DAZN

La Serie B è al lavoro per l’assegnazione dei diritti tv del campionato in vista del nuovo ciclo triennale 2024-2027. La Lega che organizza il torneo cadetto aveva posticipato la scadenza dell’Offerta al Mercato per i “Pacchetti non Esclusivi per trasmissioni in diretta a pagamento degli eventi della competizione per il territorio italiano” al 31 marzo del 2024.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i colloqui con le emittenti interessate ad acquisire i diritti sono attualmente in corso e nelle prossime settimane si potrebbe arrivare all’assegnazione. I broadcaster coinvolti sono DAZN e Sky, già titolari dei diritti tv della competizione per il ciclo 2021-2024 (le prime due stagioni insieme ad Helbiz, piattaforma streaming con la quale è stato poi risolto il contratto).

In questo momento si sta lavorando per limare i dettagli dell’assegnazione, con incontri che si sono svolti anche in questi giorni. I pacchetti offerti dalla Serie B sono cinque, e sono divisi come di seguito:

Pacchetto dirette satellite o digitale terrestre (tutte le partite stagionali, compresi playoff e playout) – 16 milioni di euro a stagione

o (tutte le partite stagionali, compresi playoff e playout) – 16 milioni di euro a stagione Pacchetto dirette IP (tutte le partite stagionali, compresi playoff e playout) – 16 milioni di euro a stagione

(tutte le partite stagionali, compresi playoff e playout) – 16 milioni di euro a stagione Pacchetto dirette Global (satellite, digitale e streaming, per tutte le partite stagionali, compresi playoff e playout) – 22 milioni di euro a stagione (un licenziatario) o 18 milioni di euro a stagione (due o più licenziatari);

(satellite, digitale e streaming, per tutte le partite stagionali, compresi playoff e playout) – 22 milioni di euro a stagione (un licenziatario) o 18 milioni di euro a stagione (due o più licenziatari); Pacchetto pubblici esercizi – 2 milioni di euro a stagione (un licenziatario) o 1 milione di euro a stagione (due o più licenziatari);

– 2 milioni di euro a stagione (un licenziatario) o 1 milione di euro a stagione (due o più licenziatari); Pacchetto Goal Live (la cosiddetta “Diretta Gol”, acquistabile solo dai licenziatari che abbiano acquisito anche uno dei primi tre pacchetti) – 1 milione di euro.

Come già sottolineato in precedenza, è possibile che si arrivi all’assegnazione nelle prossime settimane. La Serie B si è comunque mossa in anticipo rispetto al ciclo 2021-2024, e conta di arrivare a breve a una definizione su questo fronte.

Positivo anche il riscontro per quanto riguarda i diritti tv internazionali, che nel triennio 2021-2024 sono stati venduti con l’intermediazione di Helbiz. La Serie B non ha ancora dato il via alle trattative per i contratti con le diverse aree geografiche, ma ci sono state diverse richieste di rinnovo, anche con un aumento del corrispettivo in alcuni mercati come Stati Uniti, Nord Europa e Sudamerica.

La fiducia della Serie B nel prossimo ciclo di diritti tv è spinta anche dagli ascolti televisivi, che hanno fatto registrare risultati molto positivi. Il campionato cadetto aveva vissuto un boom di spettatori la scorsa stagione in particolare durante la finestra dedicata ai Mondiali in Qatar (novembre-dicembre). Risultati che sono stati replicati anche ne 2023/24 nonostante i maggiori tornei calcistici non si siano fermati e nonostante l’uscita di scena di “piazze” importanti.

In Serie B si è creato uno zoccolo duro di appassionati e anche l’imprevedibilità del campionato a livello di risultati sta piacendo molto al grande pubblico. Contestualmente, si è deciso di accorpare le partite in maniera diversa, in modo da fornire una “Diretta Gol” appetibile ai broadcaster. E’ cresciuto il numero di sfide in contemporanea, per la soddisfazione delle emittenti che hanno visto riflessa questa mossa negli ascolti.