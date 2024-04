Milan, spunta l’ipotesi Damien Comolli come amministratore delegato

Il Milan è al lavoro per il proprio futuro, tra scelte che riguardano il campo, lo stadio e anche la dirigenza. Gerry Cardinale dovrà fare scelte non semplici, in un momento in cui circolano anche voci a proposito di una cessione del Tolosa, altro club controllato da RedBird.

Uno dei grandi capitoli è la riorganizzazione della società. Cardinale ha aggiunto Zlatan Ibrahimovic alla struttura capeggiata da Giorgio Furlani, con Geoffrey Moncada responsabile delle decisioni sul mercato e Antonio D’Ottavio direttore sportivo. Ora – come anticipato da Tuttomercatoweb – spunta l’ipotesi che Damien Comolli, oggi presidente del Tolosa, cominci a occuparsi del Milan come amministratore delegato.

Vanno utilizzati tutti i condizionali del caso, ma Cardinale e Comolli sono in contatto costante per la cessione del Tolosa, club di Ligue 1 di proprietà RedBird che può passare a breve al Fenway Sports Group, holding proprietaria di Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins e Liverpool, e della quale proprio il fondo statunitense possiede una quota.

I colloqui proseguiranno e c’è una possibilità che Comolli cominci a occuparsi di Milan, a cessione del Tolosa completata. Qualora il ruolo di AD fosse occupato dal presidente del club francese, Furlani rimarrebbe comunque in società, ma con un altro ruolo. I due possono convivere, ricordando poi le figure di Ibrahimovic, Moncada, D’Ottavio e il possibile ingresso di Kirovski, per un organigramma da sistemare.

In tutto questo non vanno dimenticate – sempre in ottica futura – eventuali svolte sullo stadio e la possibile introduzione della seconda squadra, che per il Milan è decisamente più di un’ipotesi: Bonera è il favorito per la panchina. L’ok finale dipende da logiche economiche e dalla rinuncia di un club oggi iscritto alla Serie C.