Manchester City-Arsenal è la partita di Premier più vista di sempre negli USA

La Premier League sta vivendo un duello a tre per la vetta della classifica che sta vedendo grandi protagoniste Liverpool, Arsenal e i campioni in carica del Manchester City. E proprio quest’ultime due si sono trovate una di fronte all’altra nel pomeriggio di Pasqua.

Come riporta il tabloid britannico Daily Mail, nonostante la gara sia finita 0-0 e con pochi tiri in porta sia da una parte che dall’altra, Manchester City-Arsenal è stata la partita più vista di sempre della Premier League negli Stati Uniti. Infatti, NBC Sports ha registrato ben 2,12 milioni di spettatori per la sfida fra i Gunners e i Citizens.

City Arsenal spettatori USA – Il podio delle partite più viste Oltreoceano

Inoltre, la partita ha avuto un totale di 2,59 milioni di spettatori se si considerano anche le persone che l’hanno seguita su Telemundo, canale che permette di vedere le gare con la telecronaca in spagnolo. Manchester City-Arsenal ha superato così la soglia dei 2 milioni, cosa mai accaduta per una gara di Premier League negli USA. Il record precedente apparteneva a un’altra sfida di questa stagione come Liverpool-Arsenal, che lo scorso 23 dicembre ha registrato 1,96 milioni di telespettatori.

Al terzo posto all time, ecco un’altra partita dell’Arsenal, questa volta contro il Manchester United, ma della stagione scorsa. La partita giocata il 22 gennaio 2023 ha registrato 1,92 milioni di spettatori negli Stati Uniti. Il fato che il podio sia composto da partite giocate nelle ultime due stagioni conferma come il fenomeno calcistico in generale negli Stati Uniti continui a crescere. Dato confermato dal fatto che cinque delle sei gare di Premier League più viste nella storia di NBC Sports sono di questa stagione.