777 Partners si difende: «Le 5 compagnie assicurative sono solo alcuni finanziatori»

Il lungo percorso per l’acquisto dell’Everton ancora non si è concluso, nonostante i 150 milioni di sterline già investiti. Gli ostacoli non mancano, ma la fiducia rimane intatta. Nei giorni scorsi 777 Partners ha incassato un via libera condizionato da parte della Premier League per il club, ma la holding di Miami deve fare i conti anche con una serie di problemi negli Stati Uniti.

Le autorità di regolamentazione dello Utah e della Carolina del Sud si sono mosse per costringere cinque assicuratori a ridurre la loro esposizione nei confronti di 777. Secondo il Financial Times, i cinque (Sentinel Security Life, Haymarket Insurance e Jazz Reinsurance nello Utah, Atlantic Coast Life Insurance e Southern Atlantic Re nella Carolina del Sud), appartengono al gruppo A-Cap e alla fine dell’anno detenevano complessivamente asset per 11,5 miliardi di dollari, dei quali 2,9 miliardi investiti in entità legate a 777.

Le regole della Carolina del Sud – spiega Il Secolo XIX – limitano gli investimenti al 13% del patrimonio, mentre nello Utah il limite è del 10%. Secondo i dati in possesso delle autorità, gli investimenti di A-Cap nelle attività di 777 superavano di 1,8 miliardi di dollari la soglia alla fine del 2023.

Proprio A-Cap ha spiegato che «nelle ultime settimane, abbiamo attuato attivamente un piano per ridurre la concentrazione che abbiamo con una particolare controparte. Ci aspettiamo di completare questo processo a breve, assicurandoci di rimanere conformi a tutte le linee guida normative pertinenti».

Da Miami filtra invece grande tranquillità, come dimostra una nota della holding: «A-Cap è uno dei numerosi finanziatori di 777 Partners e delle sue 60 società in portafoglio. Come consuetudine nel settore, 777 Partners è tenuta alla riservatezza per quanto riguarda le specifiche attività di prestito. Per quanto riguarda la proposta di acquisizione dell’EvertonFC, 777 Partners ha fiducia nella propria capacità di finanziare sia la transazione che il piano aziendale triennale del club, i cui dettagli sono stati forniti alla Premier League nell’ambito del processo di approvazione regolamentare in corso».