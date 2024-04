Tottenham, lo stadio non basta: bilancio 2023 in rosso di 100 milioni

Il Tottenham ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 ancora in rosso per 86,8 milioni di sterline (poco più di 101 milioni di euro), dopo il rosso di 50,1 milioni di sterline al 30 giugno 2022. Il club inglese ha visto crescere i propri ricavi grazie anche alle attività legate al nuovo stadio (come evidenziato dalla crescita di ricavi da matchday e commerciali), ma un aumento importante dei costi ha fatto registrare un risultato netto negativo.

Tottenham bilancio 2023 – I ricavi della stagione scorsa

Nel dettaglio, nel corso della stagione 2022/23 il Tottenham ha registrato ricavi in crescita per 549,6 milioni di sterline (444 milioni di sterline nel 2021/22). I ricavi sono così suddivisi:

Ricavi da matchday per 117 milioni di sterline (106,1 milioni nel 2022);

per 117 milioni di sterline (106,1 milioni nel 2022); Ricavi UEFA per 56,2 milioni di sterline con la partecipazione alla Champions League (10,2 milioni nel 2022 quando gli Spurs avevano disputato la Conference League);

per 56,2 milioni di sterline con la partecipazione alla Champions League (10,2 milioni nel 2022 quando gli Spurs avevano disputato la Conference League); Ricavi da diritti tv per 148,1 milioni di sterline (144,2 milioni nel 2022);

per 148,1 milioni di sterline (144,2 milioni nel 2022); Ricavi commerciali per 227,7 milioni di sterline (183,5 milioni nel 2022).

In aumento tuttavia anche i costi, con le spese operative al netto del player trading che sono cresciute del 21% a 487,9 milioni di sterline (403,4 milioni di sterline nel 2022) a causa dell’aumento dei costi della prima squadra, dell’organizzazione di numerosi eventi non calcistici e di aumenti di costi al di fuori del controllo della società come utenze, tariffe, beni di consumo e aumenti del salario minimo di Londra.

Tottenham bilancio 2023 – Il risultato netto

L’utile derivante dalle operazioni prima del deprezzamento, degli ammortamenti, del player trading, degli interessi e delle tasse è aumentato a 138,7 milioni (112,3 milioni nel 2022). Il risultato netto è stato invece negativo per 86,8 milioni di sterline (50,1 milioni di sterline nel 2022), riflettendo il significativo e continuo investimento nella rosa del club.

Il debito netto al 30 giugno era di 677,4 milioni di sterline (626,1 milioni di sterline). Oltre il 90% dei debiti finanziari, pari a 851,2 milioni di sterline, è a tasso fisso, con un tasso di interesse medio del 2,79%. La scadenza media di tutti i prestiti è di 19,4 anni, alcuni dei quali arrivano fino al 2051. Come negli anni precedenti non sono stati pagati dividendi.