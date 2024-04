Il Fenerbahçe rinvia la decisione sul ritiro dal campionato

Il presidente del Fenerbahçe Ali Koç ha annunciato di aver accantonato la possibilità di ritirarsi dal campionato almeno fino all’assemblea generale che si terrà fra tre mesi. Intervenendo all’assemblea generale straordinaria del club turno, il presidente ha dichiarato: «In tutte le nostre discussioni, la decisione meno preferita e considerata come l’ultima opzione è stata quella di ritirarsi dal campionato. Stiamo valutando l’opzione di ritirarsi dal campionato fino all’assemblea generale fra tre mesi».

Ali Koç ha parlato agli oltre 22mila tifosi arrivati allo stadio Şükrü Saracoğlu, affermando che le attività calcistiche continueranno: «Non stiamo prendendo in considerazione affatto la sospensione delle attività calcistiche in questo momento. Perché dobbiamo essere preparati per questo».

«Come dovremmo essere preparati? Significa avere una struttura all’estero. Fermare le attività significa ripartire dai campionati dilettantistici – ha aggiunto –. Io e i miei amici stiamo in piedi e non ci pieghiamo. Ritirarsi dal campionato è una delle opzioni più estreme. Vi capisco tutti. Dite: “Non facciamo le comparse in questo teatro”. Lo dico per primo. Ma bisogna riflettere attentamente anche sull’equilibrio tra non essere una comparsa e lasciare la piazza vuota», ha concluso Koç.

Per quanto riguarda la partita di Supercoppa, il numero uno del Fenerbahce ha spiegato: «Ho chiamato i nostri tifosi due volte. Non pianificate il viaggio e non comprate i biglietti fino alla sera del 2 aprile. Sto facendo di nuovo la stessa cosa. Non pianificate il viaggio, non prenotate i biglietti della Supercoppa».