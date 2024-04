Coppa Italia, la semifinale Juve-Lazio è la partita più vista in stagione

La Juventus ha ipotecato la finale di Coppa Italia nella serata di ieri, grazie al successo per 2-0 ottenuto sulla Lazio nella partita di andata giocata all’Allianz Stadium. Ai bianconeri sono bastati i colpi di Vlahovic e Chiesa per avere la meglio sui biancocelesti, che li avevano invece sconfitti all’Olimpico proprio nell’ultimo turno di campionato.

Il match è stato trasmesso in diretta e in chiaro su Canale 5, dove ha incollato davanti al video 4.871.000 spettatori, con uno share del 23,3% (primo tempo: 4.983.000 – 23,3%, secondo tempo: 4.766.000 – 24,1%). Si tratta della partita di Coppa Italia più vista in questa stagione su Mediaset, davanti a Milan-Atalanta dei quarti di finale e a Juventus-Salernitana degli ottavi.

Partite più viste in chiaro – La Champions domina in stagione

Il match si posiziona invece al quarto posto in termini di spettatori e di share per quanto riguarda le partite trasmesse in chiaro in stagione in tutte le competizioni. La vetta spetta a Inter-Napoli, finale della Supercoppa italiana a Riad, mentre il secondo e il terzo posto sono occupati da due incontri di Champions League: Milan-PSG e Inter-Atletico Madrid.

Nel complesso, tra le partite più seguite in chiaro in stagione finora la Champions League domina sia a livello di spettatori, sia a livello di share: sono cinque gli incontri presenti in top 10. Segue la Coppa Italia con tre partite (verosimilmente anche la finale e la semifinale di ritorno Lazio-Juventus entreranno in graduatoria) e chiude la Supercoppa italiana con due dei tre match giocati in Arabia Saudita.

Le uniche differenze tra le due classifiche riguardano la presenza di Inter-Bologna nella graduatoria per share e la presenza di Juventus-Salernitana (entrambe sfide valide per gli ottavi di Coppa Italia) nella classifica del numero di spettatori.