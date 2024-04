Voci di esonero per Allegri: quanto guadagna e quanto costerebbe alla Juve

La Coppa Italia per svoltare e per evitare possibli ribaltoni in panchina. La Juventus stasera sfida la Lazio nell’andata della semifinale di Coppa Italia, una sorta di rivincita dopo il ko contro i biancocelesti di sabato in campionato. Una sconfitta che è seguita ad un filotto di risultati negativi per i bianconeri, che ora si trovano a -20 dall’Inter prima e anzi si devono guardare alle spalle dalla rimonta di Bologna, Roma e Atalanta. Una striscia che sta facendo traballare la panchina di Massimiliano Allegri.

Eventuali ulteriori risultati negativi non è detto che non possano portare a rivoluzioni già prima della fine della stagione, come riportato tra gli altri anche da Tuttosport. Anche perché in ballo c’è la qualificazione alla prossima Champions League, che oltre al fattore sportivo incide e non poco anche su quello economico visto che secondo le stime di Calcio e Finanza entrare tra le prime quattro garantirà ai bianconeri ricavi per almeno 50 milioni di euro dalla UEFA.

Ma quanto potrebbe invece costare l’esonero di Allegri alla Juventus?

Quanto guadagna Allegri, le cifre

Dopo l’addio di José Mourinho, Massimiliano Allegri resta l’allenatore più pagato in Serie A, alla luce di un contratto da 7 milioni di euro netti (pari a circa 12,95 milioni lordi) che scadrà il 30 giugno del 2025. Si tratta quindi delle ultime due stagioni del contratto quadriennale che l’ex tecnico tra le altre di Milan e Cagliari ha firmato nell’estate 2021, quando la Juventus decise di richiamarlo dopo le stagioni con Sarri e Pirlo in panchina. Dal suo ritorno, Allegri ha guidato la Juventus al quarto posto in campionato nel 2021/22 perdendo sia la finale di Coppa Italia che la Supercoppa italiana contro l’Inter, al settimo posto in campionato nel 2022/23 (ma con 10 punti di penalizzazione, senza i quali la Juve avrebbe chiuso terza) arrivando in semifinale di Europa League e di Coppa Italia e infine nella stagione attuale si trova al terzo posto in campionato e in semifinale di Coppa Italia.

Quanto guadagna Allegri, le cifre in caso di addio

Nel caso di esonero, Allegri avrebbe ancora poco più di un anno di contratto con la Juventus, con compensi per circa 16,2 milioni di euro lordi (di cui 3,2 per gli ultimi tre mesi della stagione 2023/24 e 12,95 milioni per l’intera stagione 2024/25). In caso di addio del tecnico, bisognerà capire se sarà una soluzione consensuale oppure semplicemente si tratterà di un esonero: nel primo caso potrebbe esserci infatti un accordo per una eventuale buonuscita, nel secondo invece la Juventus si troverà a dover versare interamente la cifra all’allenatore livornese.