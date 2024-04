Utile record per il Brighton di De Zerbi: il bilancio 2023 in attivo per quasi 150 milioni

Il Brighton di De Zerbi ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un utile record pari a 122,8 milioni di sterline (circa 143 milioni di euro al cambio attuale), un risultato in netto miglioramento rispetto all’esercizio 2021/22, che si era chiuso con un utile di 24,1 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro). Il club inglese ha registrato un fatturato in crescita con ricavi per complessivi 350,8 milioni di sterline (circa 410 milioni di euro) rispetto ai 237,8 milioni del 2021/22 (275 milioni di euro) mentre i costi sono passati da 215,6 milioni di sterline (circa 251 milioni di euro) a 220,1 milioni di sterline (circa 257 milioni di euro).

Brighton bilancio 2023 – I ricavi

Complessivamente, il Brighton nella stagione 2022/23 ha registrato ricavi per 410 milioni di euro, rispetto ai 275 milioni di euro del 2021/22, con un aumento di circa il 50%. In particolare, la voce maggiore è rappresentata dal player trading, che ha portato ricavi per 141 milioni di euro grazie alle cessioni in particolare di Alexis Mac Allister, Yves Bissouma e Marc Cucurella, così come il compenso per il passaggio di Graham Potter al Chelsea. I ricavi da diritti tv sono stati pari a 181 milioni di euro, mentre i ricavi da matchday sono stati pari a 28,8 milioni.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 28,8 milioni di euro;

28,8 milioni di euro; Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 20,9 milioni di euro;

20,9 milioni di euro; Ricavi da diritti tv: 181,2 milioni di euro;

181,2 milioni di euro; Ricavi da player trading: 141,8 milioni di euro;

141,8 milioni di euro; Altri ricavi: 36,9 milioni di euro;

36,9 milioni di euro; TOTALE: 410 milioni di euro.

Brighton bilancio 2023 – I costi

I costi a bilancio per il Brighton sono aumentati nel 2022/23 a circa 257 milioni di euro, con una crescita del 2% circa rispetto ai 251 milioni di euro del 2021/22. A fare la voce grossa sono i costi del personale, passati da 134,6 a 148,9 milioni di euro, mentre gli ammortamenti legati ai calciatori sono cresciuti da 53,0 a 38,3 milioni di euro

Questi i costi voce per voce nella stagione 2022/23:

Costi per il personale: 148,9 milioni di euro;

148,9 milioni di euro; Ammortamenti e svalutazioni: 38,3 milioni di euro;

38,3 milioni di euro; Altri costi: 69,8 milioni di euro;

69,8 milioni di euro; TOTALE: 257 milioni di euro.

Brighton bilancio 2023 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a a 153 milioni di euro circa mentre il risultato netto è stato positivo per circa 143 milioni di euro contro l’utile di circa 28 milioni del 2021/22. Il vicepresidente e amministratore delegato Paul Barber ha dichiarato: “Questi conti attireranno naturalmente l’attenzione, a causa del numero in evidenza. In una stagione in cui abbiamo fatto la storia in campo, abbiamo compiuto un grande passo avanti per quanto riguarda l’obiettivo a lungo termine del club di diventare più sostenibile e meno dipendente dagli incredibilmente generosi livelli di investimento di Tony Bloom. Ora abbiamo una piattaforma molto solida per continuare a fare progressi significativi in campo, investendo nella nostra squadra, e fuori dal campo, rendendo l’esperienza della giornata di gioco ancora più piacevole per i nostri sostenitori, tutto ciò che crediamo ci aiuterà a continuare a crescere. Il sogno è quello di essere regolarmente in lotta per un posto europeo e per trofei. Siamo molto orgogliosi di Roberto, del lavoro che lui e il suo staff hanno svolto, e naturalmente dei livelli di prestazione della nostra squadra”, ha concluso.