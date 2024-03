Il piano restyling non ferma i concerti a San Siro: fissate date per il 2025

Mancano due mesi al primo concerto della stagione estiva nell’area di San Siro: il 29 maggio i Metallica si esibiranno alla Maura e ancora non è arrivata nessuna delibera della Giunta comunale sulle regole per i 30 show allo stadio Meazza e nei due ippodromi limitrofi. Il tavolo tecnico in Prefettura con Comune, forze dell’ordine e Politecnico dovrebbe però concludere i suoi approfondimenti e produrre un piano anti-caos dopo Pasqua.

In attesa delle regole per l’estate 2024, i promoter musicali già guardano all’estate 2025. Come riportato da Il Giorno nella sua edizione odierna, l’ipotesi del progetto di ristrutturazione dello stadio di San Siro che WeBuild, d’accordo con il sindaco Giuseppe Sala e i vertici di Milan e Inter, si è impegnata a presentare entro giugno non ferma il calendario degli spettacoli nell’area di San Siro.

Nessuno stop ai promoter per ora, ricordando comunque che Sala ha ipotizzato che, in caso di lavori di restyling al Meazza, gli show estivi previsti allo stadio saranno organizzati alla Maura. Un “sondaggio“ tra i principali promoter che operano sull’impianto, da Live Nation a D’Alessandro & Galli fino a Vivo Concerti e Barley Arts, svela in ogni caso che la programmazione estiva per l’estate 2025 sta andando avanti come se nulla fosse, come se l’ipotesi di restyling di San Siro non esistesse.

Tra Marco Mengoni e i Pinguini Tattici Nucleari, sono già quattro gli spettacoli fissati nell’estate del 2025. E a breve saranno annunciate altre date. Sì, perché il numero che hanno in mente le società che organizzano i concerti nella Scala del calcio e del rock resta 19, cioè il limite di show fissato dal Comune per l’estate 2023 e che finora non è stato modificato. Tanto che i vari promoter puntano su altre date per l’estate 2025. Tra certezze e ipotesi, il calendario 2025 della Scala del calcio si preannuncia fitto di artisti.