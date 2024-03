Lazio, il sogno Flaminio prende forma: entro un mese il progetto preliminare

Si torna a parlare dello stadio Flaminio come possibile nuova casa della Lazio in futuro. Secondo alcune indiscrezioni riportate da La Repubblica, il club di Claudio Lotito avrebbe affidato ad uno studio tecnico la realizzazione di un progetto di ristrutturazione dell’impianto che nel giro di un mese dovrebbe essere ultimato e presentato all’attenzione del Comune di Roma.

In questi giorni, infatti, gli uomini incaricati dal patron biancoceleste stanno ultimando i lavori per completare il progetto preliminare. Ci sarebbe stata un’accelerata in questo senso, tanto che tra la fine di aprile e l’inizio di maggio il piano potrebbe già essere depositato in Comune, per poi essere presentato alla stampa.

L’intenzione del patron laziale è quella di sottoporre al Campidoglio un progetto che lui stesso aveva definito – in occasione della cerimonia per i 124 anni della Lazio – impossibile da rifiutare. Se così fosse e se il progetto dovesse essere approvato, il sogno di far diventare il Flaminio la nuova casa della Lazio comincerebbe a prendere forma.