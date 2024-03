«Non ci resta che l’Europa»: quando la Coppa può salvare una stagione

Dalla Champions alla Conference, passando per l’Europa League, ecco i club che si giocano tutto in territorio europeo. Da squadre “costrette” a vincere per blasone ad altre per necessità, il Football Players Exchange delinea i risvolti di un caldo finale di stagione.

Diversamente dai mercati azionari, però, la quotazione non varia per le leggi di domanda e offerta . A ogni calciatore viene associata una cifra, risultante dall’algoritmo di Wallabies . L’indice, caratterizzato da ben 7.000 variabili , garantisce piena oggettività e trasparenza alla piattaforma , senza alcuna influenza dall’esterno.

Tra le tre competizioni europee, sono molte le squadre in cerca di riscatto, dopo che le aspettative nei rispettivi campionati nazionali non sono state rispettate pienamente. Performance al di sotto dei propri standard che riflettono il valore di mercato degli atleti, come avviene nella borsa dei calciatori.

Arrivati ad aprile, ecco che i destini dei club si stanno delineando sempre di più, tra manifestazioni nazionali e internazionali. L’essere competitivi su più fronti comporta un grande dispendio di energie fisiche e mentali ma, anche, una grossa opportunità: le prestazioni europee come viatico per risollevare una stagione .

Football Players Exchange competizioni UEFA – Bayern e Barça per il sogno Champions

Ad abituar troppo bene i propri supporter poi, di conseguenza, l’obbligo di vincere diventa un’ossessione. Un destino che unisce Bayern Monaco e Barcellona, approdati non senza fatica ai quarti di finale di Champions League.

La squadra bavarese non sta vivendo una stagione facile: secondo posto in campionato a meno dieci dal Leverkusen, il tecnico Thomas Tuchel dimissionario e fuori dalla Coppa nazionale. Ecco che il cammino europeo diventa fondamentale per non etichettare come fallimentare la stagione corrente. Per il quarto di finale con l’Arsenal, l’attacco sarà sulle spalle dell’inglese Harry Kane (KAN09), supportato dal talento e dallo straripante stato di forma (+27%) di Leroy Sane (SAN10). In difesa i tedeschi possono puntare sul rigenerato Matthijs de Ligt (DEL04), dopo un fine 2023 ai box per la rottura parziale del legamento del ginocchio.

Eliminato il Napoli, il club blaugrana è uscito dall’urna di Nyon con un sorteggio duro. Il Paris Saint Germain come ostacolo verso la finale di Wembley, per un cammino europeo che potrebbe risollevare l’ultimo anno di Xavi sulla panchina catalana. Dopo il successo della scorsa annata, sono otto i punti di distacco dal Real Madrid in Liga, con una rimonta quasi impossibile. Per il finale di stagione occhi puntati su Joao Felix (JOA14), rinato dopo la parentesi grigia a Madrid. I terzini Jules Koundè (KOU23) e Joao Cancelo (CAN02) garantiscono grande affidabilità difensiva, il primo, e pericolosità offensiva, il secondo.

Football Players Exchange competizioni UEFA – Milan e West Ham a caccia dell’Europa League

Alzare il trofeo per scrivere la storia e, perché no, tenersi la panchina di uno dei club più titolati al mondo. Per delucidazioni chiedere a Stefano Pioli. Il suo Milan ha messo l’Europa League in cima ai propri obiettivi, da qui a fine maggio. La sorte ha voluto un altro derby italiano ai quarti di finale, dopo lo scorso anno con il Napoli in Champions. La Roma sarà un osso duro ma la squadra rossonera ha pronte alcune carte che potrebbero risultare letali. Theo Hernandez (HER19) in difesa, Ruben Loftus-Cheek (LOF08) in mezzo al campo e Christian Pulisic (PUL11) davanti: giocatori di livello europeo per vincere, per la prima volta, l’ex Coppa UEFA.

Competizione che vede un’altra squadra a dover dipendere, fortemente, dai risultati infrasettimanali. Il club in questione è il West Ham di David Moyes, attualmente settimo in Premier League. Davanti le squadre macinano punti senza soluzione di continuità ed ecco che gli Hammers puntano alla manifestazione europea, dopo aver sollevato al cielo di Praga la Conference League 2022/23. A decidere quella finale fu Jarrod Bowen (BOW20), attaccante esterno da 18 gol stagionali. La stella della squadra, però, risponde al nome di Lucas Paquetà (LUC10), brasiliano ex-Milan che sta disputando una stagione da top player assoluto. Il centrocampo del club londinese viene sorretto dai muscoli di Tomáš Souček (SOU28), mediano di 1.92 metri che protegge la difesa di Moyes.

Football Players Exchange competizioni UEFA – La Fiorentina ci riprova per la Conference

Una squadra a due facce: una versione campionato, l’altra versione Coppa. La Fiorentina di Vincenzo Italiano come dottor Jekyll e Mr. Hyde. Se in Serie A ricopre un ottavo posto deludente, nelle coppe dà il meglio di sé. Semifinale di Coppa Italia e quarti di finale di Conference League, come la passata stagione. Scorsa annata che portò la Fiorentina in fondo a entrambe le competizioni, seppur con zero trofei in bacheca.

Quest’anno il popolo viola vuole un’inversione di rotta e il talento più puro, per farlo, è Nicolas Gonzalez (GON10), fantasista argentino già in doppia cifra in stagione. L’uomo di coppa, però, è Antonin Barak (BAR72), autore di quattro reti in totale ma ben tre in Conference League. La difesa è sorretta dal solito Nikola Milenkovic (MIL04), arrivato nel lontano luglio 2017 e pilastro della retroguardia gigliata.

Cammino europeo che sarà, dunque, fondamentale per i verdetti di fine stagione. Conferme dirigenziali, rinnovi a staff tecnico e giocatori e, ultimo non per importanza, responso della tifoseria. Non resta che accedere alla borsa dei calciatori, iscriversi e scegliere se puntare sui giocatori di questi club: l’Europa come ultima spiaggia.

Football Players Exchange – Come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop e convertire gli euro o criptovalute nei token CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in criptovalute. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: