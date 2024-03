Inter, nuova maglia speciale firmata Nike: sarà indossata per la sfida contro l'Empoli

Dopo aver accompagnato l’uscita dei nuovi capitoli cinematografici di Transformers e Tartarughe Ninja, grazie all’accordo di sponsorizzazione con Paramount+, ora l’Inter è pronta a indossare una nuova divisa speciale firmata Nike dedicata all’Air Max DN, un nuovo modello che segna una nuova generazione nella rivoluzione dell’ammortizzazione delle calzature.

Trait d’union tra street e jersey culture, la nuova maglia – che testimonia il successo del rinnovato rapporto di partnership tra i due brand, all’insegna della continua innovazione ed esclusività dei capi – nasce per celebrare un’idea di stile dinamico che dal campo arriva a contaminare la città con l’obiettivo di coinvolgere e ispirare le nuove generazioni attraverso lo sport e lo stile.

La Nike Air Max DN segna una nuova generazione nella rivoluzione dell’ammortizzazione delle calzature iniziata da Nike più di tre decenni fa, un’icona reimmaginata per l’espressione di sé – e di come ci si sente a camminare sull’aria. Qualche centimetro sotto al colletto, al centro della maglia, è presente il logo Air Max DN che simboleggia la nuova unità Nike Air: la Dynamic Air. Un’innovazione senza precedenti che, nella nuova silhouette presentata da Nike, si concretizza con due camere d’aria e quattro tubi per garantire un comfort straordinario, un’andatura fluida e massima elasticità. Grintosa ed elegante, Nike Air Max DN scrive un nuovo capitolo di quella rivoluzione che portò Nike a ridefinire l’ammortizzazione nelle scarpe.

Inter nuova maglia speciale Nike – Dettagli e vendita

Come per tutte le linee di abbigliamento da calcio di Nike Football, anche la Jersey Air Max DN si avvale di innovazioni rivoluzionarie e di un design orientato alla sostenibilità che aiuta gli atleti a dare il meglio di sé. I team di progettazione hanno utilizzato dati rigorosi per creare un kit all’avanguardia, realizzato con Dri-FIT ADV, una tecnologia avanzata che unisce vestibilità e innovazione dei tessuti.

I nerazzurri indosseranno la maglia speciale in occasione del match Inter-Empoli che si disputerà a San Siro il 1° aprile. Una versione della maglia Air Max DN x Inter sarà disponibile dal 27 marzo in edizione limitata e in pezzi numerati che portano il nome di Lautaro, Barella e Thuram sullo store online del sito nerazzurro e nel negozio fisico Inter Store Castello.