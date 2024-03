Serie A, come funziona l’accordo tra TIM e DAZN fino al 2029

La Serie A e tutta l’offerta sportiva di DAZN rimarranno su TIMVision fino al 2029. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri da parte della compagnia telefonica, già partner della piattaforma di sport in streaming dalla stagione 2020/21, ed è stato accolto positivamente con il titolo che fatto registrare un rialzo del 4% in Borsa. Dopo il rinnovo dell’accordo con Digitalia ’08 per la raccolta pubblicitaria, in vista del nuovo ciclo quinquennale, quella con TIM è la prima nuova intesa non esclusiva di distribuzione siglata da DAZN.

Attraverso una rinnovata strategia di distribuzione incentrata sulla partnership con le Pay-TV e il mondo delle telco, DAZN ha deciso di estendere l’accessibilità al proprio servizio e la sua portata oltre i propri confini. L’allargamento delle partnership di distribuzione è del resto una leva strategica fondamentale per lo sviluppo del business della piattaforma, tanto per il mercato italiano quanto per gli altri mercati in Europa.

Come funziona accordo TIM DAZN – Le parole di Labriola e Azzi

Ma come funzionerà l’accordo tra DAZN e TIM per il nuovo ciclo quinquennale fino al 2029? Il nuovo modello di partnership è stato rivisto rispetto a quello precedentemente in vigore, come anticipato dallo stesso CEO di TIM Pietro Labriola nelle scorse settimane. L’uomo di punta della società ha parlato infatti di “nuove condizioni”.

«Abbiamo firmato un accordo, siamo in finalizzazione – aveva commentato Labriola pochi giorni fa –. Quello che succede è che non è certamente alle condizioni precedenti. Poi c’è un tema di confidentiality nelle relazioni commerciali tra noi e DAZN, per cui non possiamo entrare più di tanto in dettaglio. Al momento opportuno, che non mi sembra essere troppo in là nel tempo, faremo il disclosure di questo tipo di informazioni», le parole del CEO di TIM.

Che la nuova intesa porti con sé delle novità lo ha confermato lo stesso CEO di DAZN Stefano Azzi: «Siamo contenti dell’accordo di reciproca soddisfazione siglato con TIM che si conferma un nostro partner strategico a livello tecnologico e distributivo. L’intesa, che vede un rinnovato approccio al mercato e che rappresenta un cambio di passo nel settore dei contenuti premium relativi ad eventi sportivi live, è volta a supportare lo sviluppo del business con l’obiettivo di ampliare la capacità di commercializzazione del nostro servizio per raggiungere il maggior numero di tifosi».

Come funziona accordo TIM DAZN – Le stime sul fronte economico

Secondo indiscrezioni circolate già alla fine dell’anno passato, la partnership prevede un nuovo modello wholesale, con una fee d’ingresso fissa per ogni singola stagione sportiva ed una fee per la distribuzione del servizio che è variabile rispetto al numero dei clienti. Stando a indiscrezioni circolate a più riprese in passato – e mai ufficialmente confermate e aggiornate – la stima dei clienti TimVision abbonati a DAZN ammonta a 500-550mila.

Secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza, sulla base dei costi degli abbonamenti e del numero di abbonati, è verosimile pertanto stimare che l’importo complessivo della partnership – tra la parte fissa e la parte variabile – si aggirerà intorno ai 250-260 milioni di euro a stagione. A questa cifra, frutto appunto di una stima da confrontare poi con gli effettivi numeri prodotti dalla partnership in futuro, si andrebbero poi ad aggiungere gli introiti derivanti dalle altre collaborazioni eventualmente strette da DAZN.

In vista delle stagioni sportive dal 2024 al 2029, DAZN ha infatti deciso di rendere disponibile la commerciabilità del proprio servizio a chiunque sia interessato a valorizzare la Serie A e ad arricchire la propria offerta multimediale con un ricco bouqet di competizioni sportive.

Come funziona accordo TIM DAZN – Le partnership tra Spagna e Regno Unito

Del resto, l’approccio a questo tipo di intese è portato avanti da DAZN in maniera trasversale anche per altri Paesi in cui la piattaforma presta il proprio servizio. In Spagna DAZN ha recentemente rinnovato l’accordo siglato con Movistar per altri tre anni e annunciato una nuova intesa con Vodafone TV. L’accordo con Movistar permette ai clienti di seguire tutte le partite de LaLiga, mentre i clienti di Vodafone potranno scegliere con la massima flessibilità e senza la necessità di acquistare un pacchetto TV aggiuntivo un uno dei tre piani DAZN.

Per quanto riguarda invece Regno Unito e Irlanda, alla fine del 2023, DAZN ha stretto accordi di distribuzione con Sky per integrare l’app di DAZN su Sky Q, Stream e Glass. Il nuovo accordo si aggiunge a quello precedente stretto nel mese di marzo, che ha permesso a Sky di integrare un canale lineare DAZN nella sua offerta TV nel Regno Unito. Questa ulteriore integrazione permetterà a DAZN di valorizzare in maniera più ampia le competizioni di boxe di cui detiene i diritti nel Regno Unito.