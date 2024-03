Laporta lancia la data per il via della Superlega: inizierà nel 2025

Superlega, adesso sembra esserci anche una data. A rivelarla è Joan Laporta, presidente del Barcellona, unico club insieme al Real Madrid rimasto formalmente nel progetto varato nel 2021. «Sarà una competizione molto Interessante e credo che inizierà nel 2025. Se avessimo iniziato questa competizione due anni fa, avremmo guadagnato un sacco di soldi».

Il numero uno del club blaugrana lo ha svelato in un’intervista al Mundo Deportivo, sottolineando il proprio rammarico dal punto di vista economico. Tre anni fa l’annuncio della nascita della Superlega portò a un terremoto nel calcio, tanto che dopo 48 ore l’avventura sembrava naufragata per via delle minacce di sanzioni da parte di UEFA e FIFA e l’insurrezione dei tifosi, soprattutto in Premier League.

Nel frattempo, la situazione è mutata in maniera radicale: con la sentenza del dicembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione europea, lo scenario è cambiato, considerando che la Corte – a proposito di eventuali minacce e sanzioni – ha fornito un’interpretazione delle azioni di UEFA e FIFA che indicano una violazione del diritto comunitario.

Data inizio Superlega – Il nuovo format annunciato a dicembre 2023

Così la Superlega, attraverso la società A22, si è riorganizzata e ha presentato un nuovo format a 64 squadre, divise in tre diverse leghe (Star, Gold e Blue) con una fase a gironi (tra settembre e aprile) e una fase successiva a eliminazione diretta. Un torneo senza membri fissi, ma con promozioni e retrocessioni al suo interno, accesso dal basso tramite i campionati nazionali e con un minimo di 14 partite garantite per ciascun club (7 in casa 7 fuori casa).

Una manifestazione resa ancora più accattivante grazie all’annuncio che vedrà tutte le partite trasmesse gratuitamente sulla piattaforma Unify a fronte di un panorama mediatico in cui non si può prescindere dagli abbonamenti alle pay-tv per seguire il calcio.