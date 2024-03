Marotta: «Addio all'Inter al termine del contratto, mi occuperò dei giovani»

«Quando terminerà il mio contratto con l’Inter e lascerò il club, mi occuperò solo dei giovani». Lo ha annunciato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta parlando nel corso di un convegno a Varese, come riportato dal sito di Sky Sport.

«Il settore giovanile», ha spiegato il dirigente, «è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che lo sport per i giovani dovrebbe essere gratuito per coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni».

Marotta è legato alla società nerazzurra da un contratto che scade il 30 giugno 2027. Il contratto tra l’Inter e il dirigente di Varese, arrivato in nerazzurro nel 2018, è stato rinnovato lo scorso novembre.