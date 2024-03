La FIFA e il suo presidente Gianni Infantino vogliono tentare di dare nuovi impulsi al mondo del calcio, e per farlo sarebbero pronti a modificare una regola storica con l’obiettivo di creare più situazioni da gol durante le partite: il fuorigioco. Una norma che tempo fa Joseph Blatter propose addirittura di abolire definitivamente.

Nulla di così drastico in questo caso. Tuttavia, come scrive Il Messaggero, Infantino ha accolto la proposta studiata da Arsene Wenger, il capo dello sviluppo del calcio della FIFA, per modificare la regola numero 11. In sostanza la FIFA vorrebbe allargare le maglie del fuorigioco, reintroducendo il concetto di luce o spazio tra l’attaccante e il difendente.

Fuorigioco nuova regola – Cosa cambierebbe con la novità

Per intendersi, si tratterebbe di fuorigioco soltanto se si creasse uno spazio tra i corpi dell’attaccante e del penultimo difendente (considerando il portiere come ultimo). Occorrerà una separazione tra i giocatori. Oggi, al contrario, un calciatore cade in offside quando pure una sola parte del suo corpo (eccetto le braccia e le mani) si trovi oltre il penultimo avversario. Quindi può accadere e accade di continuo che un giocatore sia in fuorigioco, nonostante abbia il tronco (o perfino uno dei piedi) in linea con l’avversario.

A coadiuvare gli arbitri e i VAR, nel frattempo, è stato introdotto il sistema Saot, cioè il fuorigioco semiautomatico. Il nuovo protocollo sul fuorigioco è stato introdotto nel 2021 nei tornei giovanili in Svezia, mentre da qualche tempo in Italia si sperimenta nella categoria Under 18. L’IFAB, l’organo che modifica le regole del calcio, adesso ha approvato la prosecuzione della sperimentazione e nell’assemblea del febbraio del 2025 potrà approvare la variazione definitiva.

Uno studio legato alla Premier ha dimostrato che i casi di fuorigioco sarebbero dimezzati grazie a una trasformazione del genere. Resta da capire quale strada prenderà l’IFAB in questo senso, per una norma che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione.