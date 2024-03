Da Luis Enrique all’italiano Farioli: gli stipendi degli allenatori in Ligue 1

Quanto guadagnano gli allenatori dei club in Ligue 1? Il quotidiano sportivo francese L’Equipe ha pubblicato l’elenco degli stipendi dei tecnici che guidano le squadre del massimo campionato di calcio francese. Un anno fa, Christophe Galtier era l’allenatore più pagato del campionato, con uno stipendio mensile lordo di 665mila euro, versato dal Paris Saint-Germain.

Il numero uno della classifica nel 2024 è ancora “parigino”, ma questa volta di nazionalità spagnola. Con un contratto di soli due anni, Luis Enrique ha compensato la breve durata con uno stipendio importante, vicino al milione di euro: sono 923.500 gli euro lordi mensili che l’allenatore percepisce per guidare la formazione francese.

Questo aumento in cima alla piramide è sufficiente a far salire lo stipendio medio degli allenatori della Ligue 1 da 143mila a 153mila euro. Escludendo dal calcolo l’allenatore del PSG, sempre fuori scala rispetto agli altri, il reddito medio dei tecnici di Ligue 1 quest’anno è pari a 115mila euro, rispetto ai 108mila euro del 2023 (quando il campionato contava ancora 20 club).

Cifre in aumento, anche se due grossi stipendi della stagione precedente hanno lasciato il campionato. A Lione, i 230mila euro di Laurent Blanc sono diventati gli 80mila euro di Pierre Sage, due profili molto diversi. Stessa cosa a Marsiglia, dove Jean-Louis Gasset guadagna 150mila euro al mese mentre Igor Tudor, il predecessore dei suoi predecessori (Marcelino e Gennaro Gattuso), percepiva 330mila euro mensili lordi.

Sul podio del 2024 ci sono Adi Hütter (250mila euro), allenatore dell’AS Monaco, meglio pagato di Philippe Clement prima di lui (200mila euro). E Patrick Vieira (220mila euro), allenatore dello Strasburgo, che percepisce uno stipendio tre volte superiore a quello di Frédéric Antonetti, partito alla fine della scorsa stagione dopo aver garantito la salvezza al club.

Stipendi allenatori Ligue 1 – Gli ingaggi dei 18 tecnici del campionato

Di seguito, la classifica degli allenatori, dal più al meno pagato (stipendio mensile lordo):

Luis Enrique (PSG) – 923.250 euro Adi Hutter (Monaco) – 250.000 euro Patrick Vieira (Strasburgo) – 220.000 euro Paulo Fonseca (Lille) – 220.000 euro Julièn Stephan (Rennes) – 180.000 euro Jean-Louis Gasset (Marsiglia) – 150.000 euro Franck Haise (Lens) – 150.000 euro Antoine Kombouarè (Nantes) – 100.000 euro Pierre Sage (Lione) – 80.000 euro Laszlo Boloni (Metz) – 70.000 euro Francesco Farioli (Nizza) – 70.000 euro Eric Roy (Brest) – 70.000 euro Will Stiill (Reims) – 70.000 euro Regis Le Bris (Lorient) – 60.000 euro Luka Elsner (Le Havre) – 50.000 euro Pascal Gastien (Clermont) – 40.000 euro Michel Der Zakarian (Montpellier) – 30.000 euro Carles Martinez Novell (Tolosa) – 20.000 euro

Franck Haise ha approfittato dei buoni risultati del RC Lens per passare da 110mila a 150mila euro in un anno. Come Éric Roy, passato da 40mila a 70mila euro dopo aver mantenuto il Brest in Ligue 1 la scorsa primavera, con la speranza ora di conquistare la qualificazione a una competizione europea in questa stagione. Tra i club che pagano bene i propri allenatori c’è anche il Lille, che fa di Paulo Fonseca il quarto tecnico con lo stipendio più alto della Ligue 1: 220mila euro.

Stipendi allenatori Ligue 1 – Farioli a metà classifica

A metà classifica si posiziona invece l’unico italiano presente in classifica, Francesco Farioli, con 70.000 euro. Régis Le Bris (Lorient) e Luka Elsner (Le Havre) sono allenatori di club che lottano per la salvezza, e lo stipendio spesso va di pari passo. Tuttavia, i 20.000 euro lordi mensili di Carles Martinez Novell sembrano essere ben pochi per un allenatore che ha permesso al Tolosa di superare la fase a gironi della Europa League in questa stagione.