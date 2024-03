Leonardo vince contro WeBuild: risarcimento per lo stadio dei Mondiali in Qatar

Mentre WeBuild prosegue il suo lavoro per presentare al Comune di Milano e a Inter e Milan il proprio piano di fattibilità per la ristrutturazione di San Siro, il cui termine è previsto per il mese di giugno, la multinazionale italiana registra un duro colpo in Qatar.

Infatti, come riporta l’edizione odierna di Affari&Finanza, Leonardo ha avuto la meglio su WeBuild per i pagamenti inerenti ai lavori dello stadio Bayt di Al Khor City, realizzato per i Mondiali del 2022 in Qatar. Nel 2019, la ex Finmeccanica e Psc avevano avviato un procedimento arbitrale nei confronti degli appaltatori Galfar Al Misnad Engineering & Contracting, di Doha, Salini-Impregilo (ora WeBuild) e Cimolai.

L’obiettivo era quello di ottenere «il pagamento dei compensi rimasti insoluti e degli extra costi» relativi al contratto di subappalto del 2016, in virtù del quale erano state affidate alcune forniture e lavorazioni a Leonardo e Psc. A ottobre, rivela il bilancio della ex Finmeccanica, il tribunale arbitrale ha emesso un lodo che obbliga WeBuild e “alleati” al pagamento di 146,5 milioni netti. Cifra a cui il 7 marzo si sono aggiunti 11 milioni a seguito «dell’istanza di correzione del lodo» presentata da Leonardo e Psc.