ManUTD, il peso della Champions: se non si qualifica Adidas taglia 10 milioni

Non solo i mancati ricavi dalla UEFA, non qualificarsi alla Champions League può pesare anche nell’accordo con l’Adidas per il Manchester United. All’interno del contratto per il rinnovo annunciato nei mesi scorsi, infatti, sono previsti non solo dei bonus, ma anche dei malus legati alla partecipazione dei Red Devils alla principale competizione europea.

In particolare, infatti, il Manchester United riceverà 10 milioni di sterline (poco più di 11 milioni di euro) in meno all’interno dell’accordo da circa 105 milioni di euro a stagione. Si tratta, come riportato dal quotidiano inglese The Times, di una clausola che entrerà in vigore dall’anno prossimo e che rappresenta una modifica rispetto all’accordo precedente, secondo il quale il Manchester United veniva penalizzato economicamente solo nel caso di mancata qualificazione alla Champions per due stagioni consecutive.

Una clausola che tuttavia non è mai stata applicata, poiché il Manchester United non ha mai mancato la qualificazione alla Champions League per due stagioni consecutive, ma se fosse accaduto avrebbe comportato una deduzione del 30 per cento rispetto ai 75 milioni di sterline annui (circa 85 milioni di euro), pari quindi a circa 22 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro).

Per quanto riguarda il nuovo accordo, nel bilancio semestrale del Manchester United si legge: “A seguito della qualificazione della prima squadra maschile per la Champions League 2023-24, non sono dovute deduzioni ai sensi dell’accordo originale. Ai sensi dell’accordo rinnovato, questa clausola è stata modificata per stabilire che una deduzione di 10 milioni sarà applicata per ogni anno di non partecipazione alla UEFA Champions League”.

Inoltre, sono previsti bonus fino a un massimo di 4,4 milioni di sterline (circa 5 milioni di euro) all’anno nel caso in cui una delle squadre del Manchester United, maschile o femminile, vinca “la Premier League o la Women’s Super League rispettivamente, la FA Cup o competizioni continentali”.