Champions League 2023/24, il sorteggio dei quarti: gli accoppiamenti

Si è tenuto questa mattina il sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2023/24 a partire dai quarti di finale. A Nyon, le otto squadre rimaste, che sono riuscite a superare lo scoglio degli ottavi di finale.

Il sorteggio ha visto la partecipazione di otto squadre. Tra queste non ci sono formazioni le italiane, visto che Inter, Lazio e Napoli, sono state eliminate rispettivamente, da Atletico Madrid, Bayern Monaco e Barcellona. Un deciso passo indietro rispetto alla scorsa stagione, quando a questo punto furono ben tre le compagini italiane presenti.

SQUADRE PRESENTI

Arsenal (ENG)

Bayern Monaco (GER)

Atletico Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Real Madrid (SPA)

Manchester City (ENG)

Paris Saint Germain (FRA)

Barcellona (ESP)

Tabellone Champions League – Il regolamento

I quarti di finale sono il primo turno in cui le squadre della stessa federazione possono incontrarsi. È bene ricordare come la regola dei gol in trasferta non è più valida e quindi a pari gol segnati nelle due sfide si procederà ai tempi supplementari. Se al termine dei 120 minuti si sarà ancora sul risultato di parità ci saranno i calci di rigore.

Tabellone Champions League – Gli accoppiamenti per i quarti

Questi gli accoppiamenti per i quarti di finale dell’edizione 2023/24 della UEFA Champions League:

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

Paris Saint Germain-Barcellona

Tabellone Champions League – Gli accoppiamenti per le semifinali

Questi gli accoppiamenti per le semifinali dell’edizione 2023/24 della UEFA Champions League:

Atletico Madrid/Borussia Dortmund-Paris Saint Germain/Barcellona

Arsenal/Bayern Monaco-Real Madrid/Manchester City

Tabellone Champions League – Le date