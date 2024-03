Ranking UEFA: il Milan sorpassa la Juve dal 24/25. Roma leader in Serie A

Gli ottavi di finale sono storia per le tre competizione europee di quest’anno. Ora occhi puntati sui quarti che si giocheranno da martedì 9 a giovedì 18 aprile. Le italiane rimaste in corsa sono Atalanta, Milan, Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Con un occhio anche per il ranking stagionale che assegna alle prime due federazioni un posto aggiuntivo in Champions League.

Queste quattro squadre hanno quindi la possibilità, oltre a quella di puntare alla vittoria finale nelle rispettive competizioni, di aumentare i propri punti nel ranking UEFA, che stabilisce la posizione da occupare nelle varie fasce delle tre competizioni europee per club, a patto ovviamente di centrare la qualificazione attraverso il campionato (anche se, come abbiamo visto, il peso delle fasce sarà notevolmente ridotto a partire dalla prossima stagione).

Ranking UEFA squadre italiane 24 25 – La situazione attuale

Al momento, le formazioni italiane hanno le seguenti posizioni nel ranking UEFA aggiornato dopo gli ottavi di finale:

6. Inter – 60 punti;

9. Roma – 95 punti;

17. Napoli – 80 punti;

17. Juventus – 80 punti;

21. Atalanta – 72 punti;

28. Milan – 59 punti;

32. Lazio – 54 punti;

55. Fiorentina – 34 punti

È bene ricordare come il ranking UEFA viene calcolato sulla base delle ultime cinque stagioni, quindi al momento si parte dal 2019/20 per arrivare al 2023/24. Ma dal 1° luglio 2024, l’annata 2019/20 sarà esclusa dal conteggio così da fare posto alla 2024/25 con conseguente aggiornamento della classifica per club e per i club italiani le posizioni muteranno. Ovviamente bisogna considerare come Atalanta, Fiorentina, Milan e Roma possono ancora incrementare il totale di punti di questa stagione.

Ranking UEFA squadre italiane 24 25 – La classifica della prossima stagione

Ma rimanendo a quelli fin qui collezionati e spostando l’orizzonte a partire dalla stagione 2024/25, ecco come cambierà il ranking UEFA per le squadre italiane:

5. Roma – 84 punti;

9. Inter – 76 punti;

19. Napoli – 61 punti;

21. Milan – 59 punti;

22. Juventus – 58 punti;

26. Atalanta – 52 punti;

30. Lazio – 50 punti;

47. Fiorentina – 34 punti

Dall’eliminazione della stagione 2019/20, le formazioni italiane che ci guadagnano di più sono Fiorentina e Milan, visto che in quell’annata non hanno accumulato nessun punto non avendo partecipato né alla Champions né alla Europa League. I rossoneri, infatti, patteggiarono con la UEFA l’estromissione dalla seconda competizione europea per sanare la propria posizione rispetto alle violazioni del Fair Play Finanziario. Grazie all’uscita di scena di quella stagione, il Milan sorpasserà così la Juventus nel ranking UEFA: uno scenario che non si verificava da 10 anni.

Proprio i bianconeri, infatti, sono il club italiano che perde più punti, ben 22, ed è per questo motivo che vengono staccati dal Napoli, superati appunto dal Milan e tallonati dall’Atalanta nella proiezione del ranking 2024/25. I bergamaschi potranno così puntare al sorpasso nella prossima stagione, in caso di performance europee migliori dei rivali. C’è un cambio, anche, per quanto riguarda la “capolista” italiana. Infatti, la Roma, grazie a un ottimo percorso negli ultimi anni, sale al quinto posto complessivo, prima di corazzate come PSG e Chelsea. E supera anche l’Inter, con la possibilità di distanziarla ancora di più grazie al cammino in questa Europa League.