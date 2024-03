Guida all’euro digitale: cos’è e come funzionerà la nuova moneta europea

In base ai risultati ottenuti, la Bce ha “concepito un euro digitale che sarebbe ampiamente accessibile a cittadini e imprese attraverso la distribuzione da parte di intermediare vigilati come le banche”, e l’euro digitale , procede il comunicato, “sarebbe configurato come una forma digitale di contante che potrebbe essere utilizzato per effettuare qualsiasi pagamento digitale in tutta l’area dell’euro”.

Il 18 ottobre del 2023 la Banca centrale europea ha avviato la fase di sperimentazione e preparazione per quella che sarà la moneta del futuro . Come si legge in una nota, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di “passare alla fase successiva del progetto sull’euro digitale: la fase di preparazione”. Una decisione che “fa seguito alla conclusione della fase istruttoria avviata dall’Eurosistema nell’ottobre 2021 per esplorare possibili modelli di progettazione e distribuzione per un euro digitale”.

Sarà inoltre possibile effettuare pagamenti ricorrenti , perché l’euro digitale agevolerebbe i pagamenti automatizzati. Tuttavia, non dovrebbe diventare uno strumento di pagamento programmabile, quindi per scopi specifici con una durata limitate (come ad esempio i voucher) e non avrebbe vincoli spaziali e temporali o in termini di bacino di utenza.

Per utilizzare la moneta digitale dell’Eurozona si dovrebbe creare un wallet in euro digitali sulla propria banca, oppure rivolgersi ad un ufficio pubblico designato. Dopodiché si potrà caricare un importo mediante un conto bancario collegato oppure depositando contante e già da quel momento si potrà pagare con gli euro digitali. Le somme conservate nel wallet potranno raggiungere un determinato limite massimo , mentre i pagamenti digitali sarebbero sempre sicuri e istantanei tra cui e agevolerebbero le seguenti transazioni:

Ormai le monete e banconote rappresentano appena il 3-4% del denaro circolante nel mondo . Questo significa che i soldi che usiamo ogni giorno sono per la maggior parte virtuali, dematerializzati . In questo senso sono nate nuove forme di denaro come le criptovalute e le stablecoin che nel tempo hanno acquisito un ruolo rilevante accanto al sistema monetario tradizionale, trascinando e spingendo le banche centrali prima a regolamentarne l’uso e poi ad offrire un’alternativa concreta, come appunto, l’euro digitale.

Ma avere a disposizione una moneta unica digitale avrebbe effetti positivi anche sulla s tabilità del settore bancario. Fenomeni di bank run, la cosiddetta corsa agli sportelli in caso di notizie allarmanti, sono in grado di portare un istituto bancario al collasso in poche ore (vedi il caso della Silicon Valley Bank negli Usa). Ecco che con l’adozione di una moneta centrale digitale, armate di valuta “controllabile ” potrebbero almeno scongiurare una crisi sistemica.

L’ ingresso delle big tech nel settore dei pagamenti è infatti un elemento che può destabilizzare. Le posizioni dominanti di aziende che hanno accesso esclusivo a quantità incredibili di dati personali e che stanno lanciando propri sistemi di pagamento creano preoccupazioni non solo in termini di tutela della privacy ma anche in termini di sicurezza nazionale di un Paese.

Un’innovazione finanziaria, un’evoluzione dell’euro per restare al passo con i tempi, favorendo l’inclusività e la riservatezza nell’era digitale. L’obiettivo dei tecnici dell’Eurotower è dunque quello di semplificare la vita delle persone, dotandole di uno strumento di pagamento sicuro e universalmente accettato in tutta l’area dell’euro. Un modo per tentare di rafforzare l’Europa, sostenendo l’autonomia strategica e monetaria del “vecchio continente”, rendendolo maggiormente competitivo e resiliente rispetto agli operatori non europei.

Nella visione della Bce l’euro digitale rappresenta un’opzione in più per rafforzare e salvaguardare la moneta unica quale strumento di pagamento.

Un’altra minaccia è rappresentata poi dalle stablecoin emesse dal settore privato: si tratta di valute digitali meno volatili delle crypto tradizionali, con un mercato sempre più in ascesa come Tether (USDt). Altre stablecoin hanno avuto un ruolo storico come JPM Coin , riservata ai clienti della banca statunitense J.P. Morgan, e Libra , la valuta virtuale che Facebook voleva lanciare nel 2019 rischiando di creare un nuovo sistema finanziario.

Le CBDC dunque si preparano a ricoprire un ruolo fondamentale nell’economia digitale per quanto riguarda la gestione dei dati e quegli aspetti che destano preoccupazione, come concorrenza, privacy e stabilità finanziaria. Tra i fattori che ne hanno accelerato lo sviluppo c’è senz’altro l’ascesa e l’interesse per Bitcoin, precursore di moltissime criptovalute che sono entrate in competizione con le forme di denaro tradizionali.

Da un report pubblicato su Atlantic Council , è emerso come 134 Paesi, rappresentanti il 98% del Più globale, stiano lavorando a un nuovo tipo di moneta digitale. Tra questi più della metà dei Paesi sono in una fase avanzata di esplorazione (e tra i passaggi ci sono sviluppo, progetto pilota e lancio).

Privacy, tecnologia e ruolo delle banche

La Bce ha chiarito nella sezione “Faq” del proprio sito dedicato al progetto della moneta unica digitale che “un euro digitale consentirebbe di effettuare pagamenti online senza condividere i propri dati con terzi, ad eccezione di quelli richiesti per la prevenzione di attività illecite, in linea con la normativa europea”.

Affinché l’euro digitale abbia il successo sperato serviranno dunque standard di privacy elevati per guadagnare la fiducia dei cittadini. In questo senso si sono attivati il Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb) e il Garante europeo della protezione dei dati (Edps), che hanno pubblicato un parere congiunto sulla proposta di regolamento sull’euro digitale, suggerendo alcune modifiche: “Un elevato standard di privacy e protezione dei dati è fondamentale per ottenere la fiducia dei cittadini in questa nuova valuta digitale. Con il presente parere comune la Corte intende garantire che la protezione dei dati sia integrata nelle prime fasi di progettazione dell’euro digitale quando viene utilizzato sia online che offline e che le responsabilità in materia di protezione dei dati di ciascuno degli attori che partecipano all’emissione dell’euro digitale siano chiaramente specificate nel regolamento”.

Oltre a interventi mirati a tutela della privacy servirà inoltre un significativo programma di adattamento dal punto di vista tecnologico, richiedendo massicci investimenti appunto in tecnologia e formazione.

Un’ulteriore incognita interessa poi il ruolo attribuito alle banche e agli altri intermediari. Come notato dalla stessa Bce, l’introduzione dell’euro digitale potrebbe mettere in crisi la capacità di raccolta di depositi delle banche, utilizzati come moneta scritturale e riserva di valore. Le banche potrebbero essere spinte a incrementare i tassi di interesse promessi ai clienti e potrebbe determinare un aumento dei costi di funding e una riduzione del credito bancario disponibile per l’economia.