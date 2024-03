Monza verso la cessione: quanto vale per Fininvest e quanto ha speso la holding dei Berlusconi

Quanto vale il Monza? Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi nello scorso giugno, il club brianzolo rimane al centro delle voci su una possibile cessione. Insieme al fidato braccio destro Adriano Galliani, l’ex premier e numero uno di Fininvest nel 2018 aveva acquistato i brianzoli, riuscendo nell’impresa di portarli per la prima volta in Serie A. Impresa per cui non sono mancati gli investimenti.

Oggi infatti è emersa la possibilità di un cambiamento societario per il Monza entra nel vivo, con Orienta Capital Partners vicino a rilevare una quota importante all’interno dell’assetto societario. Nelle scorse ore infatti si è registrata una forte accelerazione nelle trattative per l’ingresso in società di un nuovo azionista, come peraltro da tempo si vociferava. Il fondo Orienta Capital Partners, che fa capo ad Augusto Balestra, sarebbe a uno stato di trattativa avanzato.

Ma quanto vale il Monza? E quanto potrebbe guadagnare Fininvest?

Quanto vale il Monza, i dati del bilancio di Fininvest

Come emerge dal bilancio della finanziaria dei Berlusconi, è stata apportata una svalutazione nel valore di carico della partecipazione di Fininvest nel Monza. In particolare, infatti, al 31 dicembre 2021 il valore della partecipazione nel club brianzolo era pari a 89,14 milioni di euro: nel corso del 2022, tuttavia, da Fininvest sono arrivati 64,5 milioni di euro nelle casse del Monza per sostenere la società, che proprio durante il 2022 è stata per la prima volta promossa in Serie A.

Da qui la decisione da parte di Fininvest di svalutare la partecipazione. “Nel 2022 Fininvest S.p.A. ha apportato rettifiche al valore di carico delle proprie partecipazioni immobilizzate per un importo di 68,6 milioni di Euro (10,8 milioni di Euro nel 2021). L’importo più significativo riguarda la svalutazione apportata al valore dell’A.C. Monza S.p.A., pari a 53,6 milioni di Euro, effettuata per adeguare il valore di carico della partecipazione alla valutazione del valore economico della società, effettuata dal management”, si legge nel documento del bilancio al 31 dicembre 2022.

Al 31 dicembre scorso, quindi, il Monza aveva un valore di carico pari esattamente a 100 milioni di euro: da qui potrebbe quindi arrivare la valutazione del club brianzolo in caso di operazioni sul capitale, al netto di possibili nuove svalutazioni considerando i possibili ulteriori investimenti da parte di Fininvest nel corso del 2023.

Quanto vale il Monza, gli investimenti di Fininvest

In questi anni infatti non sono mancati gli investimenti per la gestione della società. Da un punto di vista del bilancio, il risultato netto nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 per il Monza è stato negativo per 65,4 milioni di euro: complessivamente, nell’era Berlusconi il club brianzolo ha chiuso il bilancio sempre in rosso in cinque esercizi, con una perdita aggregata pari a circa 134 milioni di euro. Uno squilibrio che ha portato Fininvest a dover intervenire a livello finanziario, considerando il fabbisogno complessivo indicato pari a 59 milioni di euro.

Così, sono arrivati nel corso del 2022 oltre 64 milioni come versamenti in conto capitale da parte della holding della famiglia Berlusconi, con ulteriori 15 milioni come versamenti in conto capitale il 28 marzo 2023 (quindi nell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023), per complessivi 79 milioni. Inoltre, Fininvest è presente anche a livello di conto economico: nel fatturato sono infatti presenti 6,9 milioni di ricavi per la raccolta pubblicitaria da Digitalia, concessionaria pubblicitaria di proprietà dell’azienda di Berlusconi, «a normali condizioni di mercato».

Complessivamente, la spesa di Fininvest per il Monza ha superato i 192 milioni di euro. Alle cifre di cui sopra, si aggiunge infatti quanto speso dal 2018 in poi: 2,9 milioni per l’acquisto delle quote, poi investimenti a livello finanziario (tra aumenti di capitale e finanziamenti per 94,1 milioni di euro) e anche di conto economico (ricavi da Digitalia per quasi 8,6 milioni euro). La cifra totale investita da Fininvest nei suoi primi quattro anni e mezzo da patron del Monza è quindi pari a 192,8 milioni di euro.

Rispetto ai 100 milioni di valutazione nel bilancio al 31 dicembre 2022 di Fininvest, quindi, le spese della holding dei Berlusconi per il club brianzolo sono state nettamente superiori, pari a quasi il doppio, al netto di possibili ulteriori investimenti da parte della stessa Fininvest nel corso del 2023 e del 2024 nelle casse del Monza che potrebbero avere aumentato la cifra.