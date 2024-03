La FIFA si lega sempre di più al Qatar: il Mondiale U17 ogni anno e sempre a Doha

Il Consiglio della FIFA si è riunito quest’oggi per approvare il Rapporto annuale redatto per l’anno 2023. Ma sono diverse le novità che vedranno coinvolto il mondo del calcio, e alcune riguardano anche le attuali competizioni internazionali che cambieranno format a partire dal prossimo futuro.

«Nell’ambito del costante impegno dell’organo direttivo nei confronti del calcio giovanile e in seguito alla decisione di espandere la Coppa del Mondo FIFA Under 17 a 48 squadre e di organizzarla annualmente anziché biennalmente – si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale della FIFA -. È stato confermato che le prossime cinque edizioni della competizione, a partire dal 2025, si svolgeranno in Qatar. Allo stesso modo, la Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile, che è stata ampliata a 24 squadre e si disputerà ogni anno a partire dal 2025, sarà ospitata dal Marocco fino al 2029. La decisione è stata presa a seguito di un invito globale a manifestare interesse per ospitare entrambe le competizioni, con l’obiettivo di sfruttare l’infrastruttura calcistica esistente nell’interesse dell’efficienza e della sostenibilità del torneo».

Lega con il Qatar che si rafforza per la FIFA dopo la decisione di assegnare al paese qatariota l’organizzazione del Mondiale 2022. Proprio la rassegna iridata del 2034 potrebbe tornare in Medio Oriente, visto che l’unica candidatura presentata è quella dell’Arabia Saudita, grande protagonista degli ultimi anni nel calcio internazionale e dello sport in generale.

Il Rapporto Annuale 2023 ha riportato un numero record per quanto riguarda gli investimenti garantiti allo sviluppo del calcio, che sono stati pari a 2,25 miliardi di dollari da spendere (pari a 2,066 miliardi di euro), per l’intero ciclo 2023-2026 nell’ambito del programma FIFA Forward 3.0. Ciò rappresenta un aumento di quasi sette volte rispetto a quelli stanziati prima del 2016.

Uno spazio dedicato, seguendo la volontà del presidente della FIFA Gianni Infantino, è stato riservato al razzismo. Il numero uno dell’organismo del calcio mondiale ha trasmesso il proprio invito a tutte le federazione per imporre misure più severe e a aumentare l’impegno di chiunque sia coinvolto nel calcio globale nella lotta al razzismo.