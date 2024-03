FA Cup, DAZN lancia il big match United-Liverpool in chiaro

DAZN prosegue con la trasmissione degli eventi in chiaro – iniziativa svelata da Calcio e Finanza che potrebbe riguardare anche la Serie A dalla prossima stagione – con speciale attenzione al calcio, vero e proprio punto di forza della piattaforma streaming inglese. Quest’ultima, è bene ricordare, si è aggiudicata la trasmissione della Serie A fino al 2029 con sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva per tutte le 38 giornate del massimo campionato italiano.

Il mese di marzo, vedrà quattro grandi appuntamenti fissati fra sabato 16 e domenica 17. I protagonisti assoluti saranno la Liga spagnola, la FA Cup arrivata al cuore della propria stagione, e la Serie A femminile che affronta la post-season.

DAZN partite in chiaro marzo – Gli eventi in programma

Per il mese di marzo saranno in totale quattro gli appuntamenti che DAZN trasmetterà in diretta per tutti. Si parte con la Serie A femminile che sabato 16 marzo alle ore 15.00 vedrà protagoniste Sassuolo e Fiorentina che si affronteranno per la prima giornata della “poule scudetto” del campionato di Serie A Femminile. Si prosegue con il sabato grazie a Getafe-Girona nella Liga, in programma sabato 16 marzo alle 18:30.

Ma il grande evento è fissato per domenica 17 marzo alle 16.30, quando su DAZN sarà trasmessa la sfida più affascinante dei quarti di finale di FA Cup: il Manchester United guidato da Ten Hag incontrerà il Liverpool di Kloop in casa sul campo dell’Old Trafford.

Un grande classico del calcio inglese, nonché storica rivalità tra il Manchester United e la squadra di Anfield prenderà il via nel giorno di San Patrizio, quando entrambi punteranno a raggiungere la semifinale di FA Cup. Un incontro importante per entrambe le squadre che stanno vivendo una stagione contrastante: da una parte, il Liverpool, in testa alla classifica e vincitore della Carabao Cup, dall’altra lo United, al sesto posto in classifica.