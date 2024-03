Quanti punti servono per salvarsi in Serie A? La media dal 2004 a oggi

Il campionato è alle prese con una serrata e avvincente lotta per la salvezza. Ma qual è la media punti che, negli ultimi 19 anni, ha permesso ai club di salvarsi? Prendendo in considerazione i punti realizzati dalla terzultima in classifica di ogni stagione, il News.Superscommesse.it ha fissato la quota salvezza un punto in più rispetto a quelli raggiunti dalla 18esima in classifica.

Dallo studio, è emerso che la media salvezza è di 36 punti. In 7 casi su 19 la quota salvezza è stata superiore a 36 punti, in 9 casi su 19 è stata inferiore, mentre in tre casi è stata pari a 36. Il Bologna, nel 2004/05, è stato il club a retrocedere con il punteggio più alto di sempre, ben 42 punti, mentre nel 2021/22 alla Salernitana sono stati sufficienti appena 31 punti per restare nella massima serie.

Quota salvezza Serie A – Nel 2004/05 la più alta degli ultimi 19 anni

Nel 2004/05 il Bologna è stata la squadra che negli ultimi 19 anni è retrocessa con il punteggio più alto di sempre: 42 punti. L’Empoli, che attualmente rischia la sua permanenza in Serie A, risulta il club più volte retrocesso fissando la quota salvezza al di sopra dei 36 punti.

Di seguito le stagioni e le squadre che sono scivolate in Serie B fissando la quota salvezza superiore a 36 punti.

Quota salvezza Serie A – Nel 2005/06 la più bassa degli ultimi 19 anni

La stagione 2005/06 (nota per i fatti di Calciopoli) è quella che vede la quota salvezza più bassa degli ultimi 19 anni: per salvarsi bastava totalizzare 30 punti superando il Lecce, terzultimo con 29 punti. Escludendo la stagione degli scandali calcistici, è la stagione 2021/22 a registrare la quota salvezza più bassa, 31 punti che garantirono la salvezza in A alla Salernitana ai danni del Cagliari.

Di seguito la tabella con le stagioni la cui quota salvezza è stata inferiore alla media dei 36 punti.