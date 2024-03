Dybala investe nella start-up innovativa italiana Feel Good Plus

Paulo Dybala entra a far parte di Feel Good Plus S.r.l., start-up innovativa italiana attiva nello sviluppo della piattaforma “PowerSet”, software che permette un’integrazione completa dei dati sulla salute fisica per consentire agli operatori sanitari di gestire al meglio il piano terapeutico dell’atleta.

LCA Studio Legale, con il team M&A composto da Nicola Maffioletti e Nicolò Peri e il team Sport da Federico Venturi Ferriolo ha assistito Dybala nella negoziazione ed esecuzione degli accordi per la partecipazione all’aumento di capitale di Feel Good Plus S.r.l., assistita da BDL Consulting S.p.A., con un team composto da Pietro Lo Scocco e Michele Bertilone.

Con questa operazione, Feel Good Plus S.r.l. conferma la propria intenzione di consolidare la propria posizione di mercato espandendo la propria attività all’interno del territorio italiano.